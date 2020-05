Cas de Covid dans une école de Toulouse : " il n'y a pas de raison d'affoler les gens", dit Jean-Luc Moudenc

Jean-Luc Moudenc, maire LR de Toulouse, a justifié ce lundi matin sur France Bleu Occitanie la fermeture de l'école maternelle Ernest-Renan du quartier des Izards. Elle est fermée ce lundi après qu'une ATSEM, personnel aidant les enseignants, a contracté le coronavirus pendant ses congés. Certains enseignants remettent en cause le protocole sanitaire diligenté après la découverte de ce cas. Le maire répond que tout a été suivi à la lettre.

"On a beaucoup hésité, finalement on prend la mesure de précaution maximale, on ferme l'école aujourd'hui" — Jean-Luc Moudenc

Jean-Luc Moudenc estime que la fermeture de l'école ce lundi est "la précaution maximale". Le maire annonce qu'elle pourra rouvrir demain : "on teste tout le monde, on redésinfecte tout et l'école rouvre demain normalement". En effet, toutes les personnes ayant été en contact avec l'ATSEM contaminée ont été identifiées et testées. Environ 8 membres du personnel vont être mis en quarantaine.

"Quand on est responsable on est pas là pour affoler les gens" — Jean-Luc Moudenc

Ce protocole sanitaire ne semble pas rassuré tous les enseignants. Dans un courrier, sept enseignants font part de leurs inquiétudes : " Nous nous estimons menacées par un danger grave. Aucune mesure n'a été prise face aux risques encourus de contamination sur nos personnes ou sur les élèves". Jean-Luc Moudenc répond sur France Bleu Occitanie : "Je comprends que face au virus on soit dans l'angoisse, ceci dit je pense que quand on est responsable on est pas là pour affoler les gens. Il y a désormais dans notre pays un protocole extrêmement précis dès qu'un cas est détecté avec une recherche de ce qu'on appelle les "cas contacts" [..] tout le monde est mobilisé donc il n'y a pas de raison d'essayer d'affoler les gens".

Jean-Luc Moudenc confirme qu'une autre ATSEM de cette même école a présenté en fin de semaine dernière des symptômes du Covid-19 : "Elle a été testée et on attend le résultat du test, tout ceci est suivi avec beaucoup de sérieux et de rigueur".