Caveirac: la cantine scolaire fermée, les élèves mangent en classe à partir de lundi

Ce vendredi 29 février, dans une publication Facebook, la mairie de Caveirac informe les parents d'élèves de la fermeture des locaux de cantine scolaire dès la semaine prochaine. Une décision prise pour respecter les nouvelles restrictions imposées par le gouvernement pour contrer la crise sanitaire en cours. "Au vu du très grand nombre d’enfants qui mangent à la cantine tous les jours, ce décret ne nous permet plus d’accueillir les élèves dans le restaurant scolaire, sauf à prendre de façon importante sur le temps scolaire, ce qui n’est pas possible", indique le communiqué en ligne. Pour pallier le manque de place, les élèves doivent, dès lundi, manger dans leurs classes respectives et espacés de 2 mètres. Ils seront surveillés par un personnel de cantine.

Des paniers-repas sauf lundi et mardi

La commune gardoise a commandé dans l'urgence des paniers-repas à un traiteur. Ces sandwichs seront livrés dès jeudi. Mais lundi 1er et mardi 2 février les élèves sont dans l'obligation d'apporter leur pique-nique. La municipalité explique regretter une telle situation: "Nous avons ainsi essayé de faire au mieux, dans l’urgence imposée par le décret, pour tout à la fois préserver la santé de nos écoliers et maintenir le service de « restauration » ouvert afin de permettre aux parents qui travaillent de ne pas avoir à faire manger leur enfant à la maison." Les gestes barrières continueront d'être strictement appliqué et chaque enfant doit se munir de sa propre gourde.