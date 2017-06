Ce jeudi, coup d'envoi du bac pour 13.816 Isérois

A 8h, ce 15 juin, coup d'envoi des épreuves écrites du bac avec pour les candidats des séries générales et technologiques l'épreuve de philo. Ils seront près de 700.000 à plancher ce matin au plan national. Les élèves de 1ere auront le droit à partir de 14h à l'épreuve écrite de français.

Pour ce cru 2017, bac général, technologique et professionnel confondus, l'Isère compte 13.816 candidats, c'est précisément 416 de plus que l'an passé. Le gros des troupes, plus de la moitié de l'effectif, c'est en bac général avec une large domination de la filière scientifique, suivi de la filière économique et sociale puis littéraire. Une tendance similaire à l'an passé. Voici dans le détail les chiffres isérois. Le bac général c'est 7630 candidats, dont 4099 en S, 2513 en ES et 1018 en L. Le bac techno réunit 2.863 candidats dont 1325 pour le secteur industriel et 1538 pour le tertiaire. Le bac pro rassemble 3322 élèves : 1924 en série production et 1398 pour les services.

+ de 247.000 copies à corriger sur l'académie de Grenoble

Des 5 départements de l'académie de Grenoble, c'est l'Isère qui présente le plus de candidats avec donc 13.816 personnes. Le département est suivi par la Haute-Savoie (8213), la Drôme (5148), la Savoie (4.426), l'Ardèche (3153). Chiffres auxquels, il faut ajouter les 294 candidats suisses soit un total de 35.050 candidats pour l'académie de Grenoble. C'est en Savoie qu'on trouve le plus jeune candidat, 15 ans cet été, mais aussi le plus âgé 64 ans. En Isère, le plus âgé à 59 ans.

Ces candidats feront-ils mieux que l'an dernier ? Premiers éléments de réponse le 5 juillet avec les premiers résultats, puis le 7 juillet, une fois les oraux de rattrapage passés. En 2016, l'académie de Grenoble, l'une des 30 que compte le pays, a fini 6e pour le bac général et technologique et 7e pour le bac pro. Le taux de réussite était par exemple de 93.6% pour le bac général. En 2016, on a recensé 2728 mentions "très bien", soit autant de candidats avec une moyenne au moins égale à 16 sur 20. Pour l'examen de cette année, sur l'académie, plus de 7.700 correcteurs et examinateurs sont mobilisés et il y aura plus de 247 mille copies à corriger.