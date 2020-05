"Ce matin, j'avais trois cadeaux, c'était pourtant pas la fin de l'année" témoigne une enseignante de l'Eure

Les écoliers ont repris le chemin de l'école à Crosville-la-Vieille, dans l'Eure.10 enfants ont été accueillis ce mardi par Séverine Blaise. Professeure et élèves ont dû s'adapter, en classe et dans la cour de récréation.

Séverine Blaise estime avoir eu de la chance, elle n'a accueilli que dix enfants de CM1 pour son premier jour de retour en classe ce mardi à l'école de Crosville-la-Vieille. "Les enfants ont été très participatifs à respecter les gestes barrières" raconte-t-elle, même si "les circonstances sont compliquées quand même, il a fallu se laver beaucoup les mains". Les parents avaient d'ailleurs rappelé les consignes à leurs enfants et la professeure a commencé sa journée "avec une petite formation aux gestes barrières et à la distanciation sociale". Mais Séverine Blaise ne pensait pas être aussi fatiguée à la fin de la journée : "je me disais, avec dix élèves, je ne vais pas être très fatiguée, mais en fait j'étais très attentive si un élève toussait ou en récréation, je regardais tous les élèves pour vérifier qu'ils étaient bien à un mètre".

Enseigner autrement

Respecter la distanciation sociale en classe a demandé à Séverine Blaise de s'adapter et d'adapter ses méthodes pédagogiques :

"J'ai peu écrit au tableau, tournée complètement, j'étais toujours un petit peu sur le côté"

Un regret pour l'enseignante, ne pas faire venir les enfants au tableau comme elle le fait habituellement, pas de prêt de matériel non plus et quand il faut aider les élèves, il faut rester à un mètre. Pas de prêt de matériel non plus mais parfois chassez le naturel, il revient au galop : "à un moment, je vais pour aider une élève, j'ai pris son ardoise et son crayon", le matériel a été entièrement désinfecté dans la foulée. Séverine Blaise a fait le choix de porter un masque dans sa classe "je ne veux pas qu'à cause de moi les enfants puissent contaminer leurs familles" mais "enseigner avec un masque, c'est assez pénible" reconnaît-elle.

"Enseigner avec un masque, c'est assez pénible" estime Séverine Blaise - Séverine Blaise

Cette semaine, Séverine Blaise fera la classe toute seule à Crosville-la-Vieille, son collègue ne peut pas faire cours en présentiel, et elle accueillera 29 des 43 enfants de l'école. Après une partie des élèves de CM1 ce mardi, elle continuera jeudi avec les autres CM1 et les CM2 de son collègue et vendredi le reste de la classe de CM2. Cette organisation est prévue sur trois semaines avec un roulement sur trois jours jusqu'à la fin du mois de mai.

Une récréation par groupes de deux

L'école de Crosville-la-Vieille a la chance d'avoir un grand espace vert et "les élèves se sont mis beaucoup par deux" raconte la professeure des écoles qui avait dessiné deux marelles, "ils se sont mis à deux, deux autres discutaient simplement, deux filles s’entraînaient pour la danse qu'elles avait faite pendant la continuité pédagogique, deux autres jouaient à pierre, feuille, ciseaux". Séverine Blaise a bien conscience que ses élèves ont dix ans et sont capables de respecter les règles sanitaires "je pense que pour mes collègues qui ont des plus petits, ça peut être beaucoup plus difficile".

Des cadeaux pour la rentrée

C'est la surprise de la rentrée des classes un 12 mai "ce matin, j'avais trois cadeaux, c'était très agréable, c'était pourtant pas la fin de l'année" rigole Séverine Blaise : une boîte de chocolat "alors que j'avais déjà beaucoup mangé pendant le confinement", une bougie et un assortiment de pâtes à tartiner (spéculoos et amandes) "et la semaine prochaine, on m'a promis des muffins" salive Séverine Blaise "mais faut pas, j'ai pris trois kilos pendant le confinement, comme tout le monde visiblement !"