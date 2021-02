"Ce n'est pas le moment de fermer des classes", dénonce Jean-Pierre Vigier, député LR de Haute-Loire

Jean-Pierre Vigier, député Les Républicains de la Loire dénonce la fermeture de classes prévues pour la rentrée prochaine dans des écoles maternelles et primaires de Haute-Loire. L'élu demande le gel des fermetures de classe en 2021 comme en 2020 à cause de la crise sanitaire.

Des élus locaux et des parents d'élèves de Haute-Loire mobilisés et en colère contre la nouvelle carte scolaire ce vendredi matin. La nouvelle mouture prévoit une fermeture de classe à l'école maternelle de Cussac-sur-Loire notamment, une fermeture aussi à Saint-Pal-de-Chalencon ou l'inspection académique refuse de maintenir la troisième classe.

Fermeture intolérable en période de crise sanitaire

Une opération escargot est organisée ce vendredi matin sur la RN88 entre Cussac-sur-Loire et le Puy-en-Velay, un rassemblement prévu devant l'inspection d'académie du département également.

"Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un _assouplissement_, et qu'on se laisse un an ou deux avant de fermer une classe dans certains cas quand on est juste à la limite", commence Jean-Pierre Vigier.

"Dans certaines petites communes, il suffit de l'arrivée d'une ou deux familles pour la limite soit à nouveau atteinte. Et ensuite pour ouvrir à nouveau la classe, c'est beaucoup plus dur, le seuil est beaucoup plus haut. Vous savez bien que quand on ferme une classe, et que c'est dur de rouvrir une classe", assure-t-il

Lien social et dynamisme des zones rurales

"En période de crise où tout le monde souffre, ce n'est pas le moment de fermer des classes", ajoute le député. "La décision définitive sera prise ce vendredi, j'espère que l'inspectrice d'académie sera sensible à nos arguments", poursuit M. Vigier

"Une classe, c'est la vie sur une commune, chaque fois que l'on enlève une classe, on enlève de la vie", assure le député. "Il faut regarder l'ensemble des besoins que l'on a sur une commune ou que l'on peut avoir, et ne pas se précipiter", avertit Jean-Pierre Vigier.

"En Haute-Loire, on ne perd pas et on ne gagne pas de postes. Mais le redéploiement des effectifs se traduit par neuf fermetures de classe sur le département de la Haute-Loire", dénonce Jean-Pierre Vigier.