Ce qu'il faut retenir de la rentrée dans l'académie de Clermont

Karim Benmiloud, recteur de l'académie de Clermont, entourés de ses collaborateurs Peggy Voisse et Jérôme Vial.

La rentrée 2021-2022 s'effectuera jeudi prochain dans les 1.543 établissements auvergnats. Au total, 221.193 élèves passeront les grilles des écoles, collèges et lycées, et seront accueillis par 22.620 professeurs.

Une deuxième rentrée sous Covid

Le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, Karim Benmiloud, confirme que le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour rejoindre les salles de classes. Il rappelle tout de même quelques mesures sanitaires à bien respecter.

Masques et gestes barrières restent de mise Copier

L'académie de Clermont maintient également la campagne de dépistage salivaire dans les établissements scolaires, avec l'accord des familles en amont. Le recteur estime qu'entre 8.000 et 12.000 tests seront disponibles chaque semaine sur l'ensemble de l'académie.

Selon lui, la région peut se féliciter d'avoir deux départements avancés dans la vaccination des ados : 78 % des 12-17 ans ont reçu déjà au moins une dose dans le Cantal, et ils sont plus de 76 % dans l'Allier. Des chiffres qui devancent la moyenne nationale, qui atteint à peine les 60 %.

Des mesures contre le harcèlement

Cette année, la prévention contre le harcèlement à l'école devrait s'amplifier en Auvergne. L'académie de Clermont va employer dès la rentrée un inspecteur pédagogique supplémentaire : ils seront désormais quatre sur la région. En plus de cela, le programme national pHARe ("Prévenir le harcèlement et agir avec respect") concernera un tiers des écoles et collèges auvergnats.

Karim Benmiloud détaille le programme pHARe Copier

Le pass culture étendu aux plus jeunes

Le pass culture, originellement dédié aux jeunes de 18 ans, sera désormais accessibles aux élèves de la quatrième à la terminale. Des crédits seront aussi accordé aux établissements scolaires, pour effectuer des achats collectifs, bénéficiant à toute la classe.