Ce qu'il faut retenir de la rentrée dans les écoles

Effectif stable dans les écoles saint-loises

Les chiffres officiels seront connus à l'occasion des comptages réalisés le jour de la rentrée par les services de l'inspection d'académie, mais pour l'heure, on s'attend à accueillir 975 élèves en maternelle et en primaire à Saint-Lô, soit 6 élèves de moins que l'an dernier. La baisse la plus forte est enregistrée à l'école Raymond Brûlé (-30 élèves), en raison principalement du départ au collège des CM2 de l'année passée qui représentaient un effectif important de l'école. A noter qu'en cette rentrée, l'inspection d'académie ferme une classe au sein de l'école Samuel Beckett.

Temps périscolaires élargis et renforcés

A l'occasion de cette rentrée, la municipalité a décidé d'ouvrir la garderie gratuite du matin dès 8H10, soit 10 minutes plus tôt que l'an dernier, afin de faciliter la dépose des enfants le matin. C'est avec le même souci, que la décision a été prise de poursuivre la garderie du soir jusqu'à 19 heures, soit une demi-heure plus tard que l'an passé. Une mesure qui était espérée notamment par les parents commerçants. Dans le cadre de cette garderie du soir, outre l'étude surveillée, un service d'aide aux devoirs sera mis en place à partir du mois d'octobre : les intervenants sont encore en phase de recrutement.

Meilleur confort et performance énergétique

Dans l'optique de réduire la facture énergétique liée notamment au chauffage des bâtiments municipaux, les travaux entrepris dans les écoles se poursuivent. 2 millions d'euros ont été consacrés cet été pour reprendre entièrement l'isolation de l'école de l'Yser. Les travaux permettent aussi de reprendre la couverture du restaurant scolaire, de moderniser les sanitaires ou encore de changer les sols et les systèmes d'éclairage pour un meilleur confort. Le chantier pas totalement achevé va nécessiter de déplacer pour quelques semaines, deux classes de l'école dans le collège voisin Georges Lavalley. En 2023, l'école Raymond Brûlé bénéficiera à son tour de travaux d'envergure.

Pas de hausse des prix à la cantine

C'est un engagement fort de la municipalité : en dépit des prix en hausse de 10% des denrées utilisées pour réaliser les repas des élèves demi-pensionnaires, les tarifs de la cantine ne bougeront pas par rapport à l'année passée. Ils s'étage toujours de 1,31 euros à 4,35 euros en fonction des revenus des familles.

Le retour à un protocole quasi normal face au covid

Depuis le début de la crise covid, cette rentrée sera la première à bénéficier d'un protocole sanitaire quasi normal. Plus de restriction pour la pratique d'activités physiques, plus de limitation des brassages ou encore de port du masque obligatoire. Les cours se dérouleront en présentiel et l'on revient à deux services à table à midi au lieu de trois durant la pandémie. Les gestes barrières comme le lavage régulier des mains, l'aération fréquente des salles de classe et une désinfection quotidienne des surfaces fréquemment touchées resteront de rigueur.