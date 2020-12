Jean Castex recommande de ne pas emmener les enfants à l'école jeudi et vendredi et de s'autoconfiner en prévision des fêtes.Une prise de parole qui a pour le moins surpris chez les représentants des parents, comme chez les syndicats d'enseignants du Pays Basque.

L'école facultative jeudi et vendredi : "paradoxal", "incohérent" et "déstabilisant" pour les parents basques

Une couche de précaution supplémentaire. Pour limiter les contacts avant les vacances et les retrouvailles avec les grands parents, la présence des élèves sera "facultative jeudi et vendredi dans les écoles, collèges et lycées". Une recommandation émise par le Conseil scientifique, que Jean Castex a officialisé ce mardi (le chef de gouvernement a par ailleurs incité une nouvelle fois à un auto-confinement avant les fêtes de fin d'année). Une déclaration qui, alors que l'école aura été bien bousculée par cette année 2020, "déroute complètement les parents", exprime Isabelle Delanoë, vice-présidente de la FCPE, représentante de la côte basque.

"Les élèves aujourd'hui n'étaient pas censés être contaminateurs au mois de mai nous disait Jean-Michel Blanquer, et là, Jean Castex nous sous-entend le contraire [...] Ce principe d'école à la carte, alors que depuis le début, le système enseignant fait tout pour assurer une continuité pédagogique, c'est difficile à comprendre." Un flou "assez perturbant pour les familles, dénonce Isabelle Delanoë. Surtout pour ceux qui vont devoir en 48 heures, trouver une solution de garde..."

"Ça nous met en difficulté"

"Le fait d'autoriser les absences, c'est laisser entendre que l'école est un lieu de contamination possible, estime Franck Hialé, responsable Unsa dans les Pyrénées-Atlantiques. Cela sème le doute sur notre respect des protocoles. Qui plus est, ça nous met en difficulté, parce que depuis des mois, des semaines, nous travaillons afin de lutter contre le décrochage scolaire et ces mots de Jean Castex viennent balayer tout le travail effectué."

Du côté des professeurs, "l'annonce a pris tout le monde par surprise, beaucoup ont prévu des contrôles ou des évaluations, explique Franck Hialé. Avant d'ajouter : les personnels de l'Éducation nationale ont fait preuve de souplesse jusqu'à présent, quand il a fallu s'adapter, parfois au dernier moment. Encore une fois, on nous met devant le fait accompli. Et ça se fait à l'envers : alors qu'on permet à nouveau la pratique du sport et d'autres activités, on vient dire : 'c'est l'école qui pose problème'. C'est incompréhensible et incohérent."

La déclaration du Premier ministre a été appuyée par le ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, dans une tweet dans la journée.