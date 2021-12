Cent distributeurs de protections périodiques installés à l'université de Poitiers

Cent distributeurs de protections hygiéniques gratuites sont déployés par l'université de Poitiers afin de lutter contre la précarité menstruelle touchant en France plus d’une femme sur 10 ce qui représente au total 1,5 à 2 millions de femmes. Cette action sert également à lever les tabous sur les règles, encore très présents dans notre société, qui conduisent notamment à une méconnaissance médicale et un manque d’information sur les maladies liées aux règles comme l’endométriose ou encore le syndrome du choc toxique.

Cette action s’inscrit dans un projet plus global de l’université de Poitiers en lien avec l’égalité femmes-hommes. Des associations étudiantes et groupes d’étudiants seront invités à monter des projets autour de ces questions pendant l’année universitaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Où trouver les distributeurs ?

Les distributeurs seront installés dans des toilettes situées au rez-de-chaussée des bâtiments ciblés sur les sites de l’université de Poitiers (à Poitiers, au Futuroscope, Châtellerault, Niort et Angoulême) en proportion de la population concernée fréquentant ces bâtiments. Les toilettes équipées de distributeurs seront visibles grâce à une signalétique en proximité.

l’université de Poitiers a choisi de travailler avec deux marques éthiques et durables. Les distributeurs ont été créés par Marguerite et cie en partenariat avec Natracare qui fournit des protections périodiques (serviettes hygiéniques et tampons) écologiques dotées d’un label bio.