Cent jeunes Loirétains font leur "parcours citoyen" sur le thème de l'environnement à Pierrefitte-ès-Bois

Course d'orientation pour ces collégiens de 5ème et 6ème

Pour ces congés de Pâques, cent jeunes du Loiret sont partis aux confins du département, à Pierrefitte-ès-Bois, tout près du Cher. Logés dans un centre de loisirs, ils sont, un peu, en colonie de vacances. "On fait beaucoup d'activités en rapport avec la nature, souvent dehors" raconte Coline. La collégienne l'a bien compris : ces cinq jours de jeux et d'ateliers ont un thème central, l'environnement.

"Le but, c'est vraiment de leur faire voir la nature qui est près de chez eux. Qu'ils arrivent à se l'approprier, à la connaître, pour mieux la respecter" explique Nicolas Chevalier, le "monsieur biodiversité" du Département du Loiret, qui intervient sur plusieurs ateliers. "Par exemple, on leur a montré comment un arbre fonctionnait. Ils ont construit un arbre, certains ont fait les racines, d'autres les feuilles, l'écorce. Et avec des mots très simples, on leur a montré comment marchait la photosynthèse."

Après avoir étudié les arbres, on les escalade ! © Radio France - Camille Huppenoire

Course d'orientation avec énigmes sur la faune et la flore, quiz environnemental, grimpe aux arbres ou encore navigation fluviale du côté de Briare, voici quelques-unes des activités de ce parcours citoyen, qui en est à sa troisième édition. Le conseil départemental, qui prend en charge le séjour, en confie l'encadrement à la Ligue de l'enseignement. Quant aux jeunes, ils viennent de tous les collèges du Loiret. L'objectif principal, c'est "qu'ils puissent avoir des notions de citoyenneté estampillées environnement" déclare Damien Bougré, chargé de mission jeunesse au Département. Mais nouer des amitiés est tout aussi important. "Dès le deuxième jour, la sauce prend, et le dernier jour ils ont du mal à se quitter" sourit Damien Bougré.