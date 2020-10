Cent stages pour les collégiens de troisième au Département de l'Eure

Avec l'épidémie de Covid-19, de nombreuses entreprises ont réduit leur accueil des stagiaires des classes de troisième - quand elles ne l'ont pas annulé - et c'est parfois la galère pour les parents pour trouver un établissement pour leur enfant. Le Département de l'Eure propose cent stages surtout à Évreux mais aussi dans d'autres villes de l'Eure pour découvrir de nombreux métiers. "Vous pouvez faire un stage en archéologie, en informatique, dans le domaine des ressources humaines et autour des activités sociales" explique Benoît Gatinet, vice-président du conseil départemental en charge de l'éducation et des collèges. L'an dernier, un collégien de troisième a même fait son stage au cabinet du président. Rassurez-vous, il n'a pas encore pris la place du président : "Pour le moment non, mais les élections approchent, peut-être qu'on le reverra en mars prochain" s'amuse Benoît Gatinet.

De la motivation avant tout

Ce stage est obligatoire en classe de troisième. "On veut proposer des stages à tous les jeunes du territoire, sans distinction" affirme l'élu :

Il n'y a pas besoin de piston, il n'y a pas besoin d'être recommandé, les stages sont ouverts à tous - Benoît Gatinet

L'obtention d'un stage n'est pas uniquement réservée aux enfants des agents du Département. Pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer à Évreux, il est aussi possible de postuler en ligne. Le forum des stages a lieu ce samedi 10 octobre de 14h00 à 17h00 dans le hall de l'hôtel du Département, boulevard Georges Chauvin à Évreux.