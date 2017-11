Centre d'études supérieures de Châteauroux : plusieurs années de Licence 3 menacées de disparition

Le syndicat étudiant Unef redoute la suppression des Licence 3 histoire, droit, LEA et éco-gestion au Centre d'études supérieures de Châteauroux et appelle à manifester le 16 novembre prochain.

Le syndicat étudiant UNEF appelle à manifester à Châteauroux le 16 novembre prochain Place de la République pour la défense de l'Université. Pour des raisons budgétaires, plusieurs années de Licence 3 seraient menacées de disparition au CES de Châteauroux, le Centre d'études supérieures, qui dépend de l'université d'Orléans.

Un déficit de 12 millions d'euros

"Ces filières permettent d'avoir un enseignement de proximité" Copier

"On parle de l'éventualité de fermer les troisièmes années de Licence sur les antennes universitaires de Châteauroux et Bourges (...) les Licence 3 histoire, droit, éco-gestion et LEA, sauf LEA anglais-chinois (...) les premières et deuxièmes années restent à Châteauroux et les troisièmes années seraient rapatriées sur le site prinicpal à Orléans et donc les étudiants devraient déménager pour venir à Orléans ou alors transférer leurs dossiers à Limoges, Tours etc..." déclare sur France Bleu Berry Jonathan Bruneau, Président de l'UNEF de la fac d'Orléans.

On demande une rallonge budgétaire"

Selon l'UNEF, l'Université d'Orléans a un déficit de 12 millions d'euros. "Un plan de retour à l'équilibre a été voté il ya quelques mois avec déjà un gel des postes d'enseignants et maintenant on nous demande de réduire l'offre de formations (...) nous on demande au Ministère une rallonge budgétaire pour l'université d'Orléans pour que ces L3 soient maintenues, et on réclame un réel investissement de l'Etat dans l'enseignement supérieur".

Une pétition en ligne

L'UNEF Châteauroux va lancer une pétition en ligne pour s'opposer à la disparition des L3 au Centre d'Etudes Supérieures. "La pétition circulera au début des cours pour être signée par les étudiants". Le syndicat appelle également à se joindre à la manifestation du jeudi 16 novembre à 10h30 Place de la République à Châteauroux pour protester contre les ordonnances réformant le droit du travail.

75 étudiants concernés à Châteauroux

Selon nos informations, le Centre d'études supérieures de Châteauroux compte actuellement dans ses rangs 105 étudiants de troisième année, dont 75 étudiants en Licence 3 histoire, LEA et éco-gestion, les filières menacées de réorganisation. Le CES de Châteauroux accueille au total 531 étudiants. Suppression ou pas ? La décision finale devrait être rendue le vendredi 17 novembre à Orléans lors d'un vote au Conseil d'administration sur la totalité des projets de l'établissement.