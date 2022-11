Polémique autour du 11 novembre à Grenoble, après un texte récité par des enfants de CM2

Parc Paul-Mistral, à Grenoble, comme chaque année, le 11 novembre, élus, préfet, personnalités civiles et militaires ont commémoré la fin de la première guerre mondiale. Et comme le veut la tradition des enfants étaient présents, ayant travaillé en classe sur le devoir de mémoire. Cette année, c'est une classe de CM2 de l'école primaire Bajatière qui a été choisie. Avec leur enseignante, les enfants ont écrit un texte, mis en scène et chanté. Une prestation que nous avons pu visionner.

ⓘ Publicité

Guerres, attentats, covid, urgence climatique, 49-3 et violences policières

Les enfants, âgés de 10 ans, une écharpe bleue autour du cou, avaient appris leur texte par cœur, se passant la parole à tour de rôle pour parler de la guerre, celles de 14-18 et de 39-45 mais aussi de celle en Ukraine. Ils ont remercié les soldats "d'avoir eu le courage de mourir pour notre avenir et la liberté". Dans un autre passage, un élève dit : " Le terrorisme a rythmé notre vie" et de citer tous les attentats qui ont ensanglanté la France. Un autre enfant évoque la crise sanitaire et le covid : "J'ai porté le masque durant un cinquième de ma vie." et puis arrive le passage qui fait polémique. "Sur les écrans" lance un élève "on voit de la violence,du racisme ordinaire, du harcèlement de rue, balance ton porc." Et de citer pêle-mêle, les bonnets rouges, les gilets jaunes, Nuit debout, la réforme des retraites, la marche pour le climat, le 49-3 et les violences policières.

Devoir de mémoire ou manipulation ?

Émilie Chalas, ancienne députée LREM de l'Isère et élue d'opposition grenobloise, qui assistait à la cérémonie, dénonce une instrumentalisation des enfants par un ou des adultes : "Je défie quiconque à 10 ans de savoir ce qu'est le 49-3, ce que sont les violences policières, si tant est qu'il y en ait. Lors d'une cérémonie du 11 novembre, on célèbre la paix et on salue le courage des soldats qui ont donné leur vie pour notre liberté. Alors tout cela est indécent. Pas de la part des enfants, encore une fois, mais de la part de l'enseignant, des enseignants qui ont écrit ce discours et qui ont autorisé cette scénographie."

En revanche, Elisa Martin, députée LFI et élue grenobloise, qui assistait elle aussi à la cérémonie, s'est dite bluffée, elle qui fut enseignante, par la maturité des enfants de l'école de la Bajatière : "Ces enfants nous ont interpellés sur notre responsabilité d'adultes, tant sur le plan écologique que démocratique. J'ai été soufflée par une telle lucidité de la part d'enfants si jeunes. Penser que des adultes ont pu les manipuler, c'est ne pas comprendre quel est l'état d'esprit de nos enfants aujourd'hui. J'en ai un petit et je peux vous dire qu'ils ont une grande conscience des défis qui sont devant nous. Et ces enfants-là comprennent beaucoup, beaucoup de choses."

Soutien des parents d'élèves qui réfutent toute instrumentalisation de leurs enfants

Même son de cloche du côté des parents d'élèves que nous avons pu rencontrer à la sortie de l'école, ce mardi. Comme cette maman d'élève dont la fille a participé à la cérémonie et que cette polémique indigne. Pour elle, les enfants n'ont pas été manipulés et d'ailleurs, après leur prestation, ils ont été applaudis et félicités par l'assistance.

"J'étais au courant de ce qu'allait faire ma fille, témoigne-t-elle. Une autorisation m'avait été demandée, comme aux autres parents. J'ai signé pour que ma fille puisse intervenir ce jour-là. Je l'ai aidée à apprendre son texte. J'étais fière d'elle et de ses camarades. Ils ont parlé de vérités, de choses qui existent. Je suis pour la liberté d'expression. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on informe nos enfants. Et nos enfants, mine de rien, même à 10 ans, ils savent beaucoup de choses. Les enfants n'ont pas été manipulés, je connais la maitresse, je sais tout ce qu'elle fait pour nos enfants ! Avec cette polémique, ma fille qui était si contente me demande maintenant ce qu'elle a fait de mal. Elle ne comprend pas ce qui se passe."

Stéphane, père d'un garçon, soutient, lui aussi, l'enseignante : "Elle fait grandir nos enfants. C'est une instit' extraordinaire qui remplit à fond sa mission. Ce que les enfants ont fait, c'était très beau. On était ému de les voir ainsi s'exprimer! Mon fils avait le trac et après il était content de l'avoir fait. Il faut écouter ce qu'ils ont dit dans la globalité, c'était plein de beaux messages sur les défis que nos enfants vont devoir relever. A la fin, ils disent même quelques mots en anglais, pour que leur message soit plus universel. Ils terminent en chantant : "Debout les gars, réveillez-vous !" Moi, je ne suis pas du tout politique, je n'ai pas été choqué par le discours."

Instruction ouverte au Rectorat de Grenoble

De leur coté, la Préfecture et la Ville de Grenoble expliquent ne pas avoir été informés de la teneur du texte, dit par les enfants, et renvoient vers le Rectorat.

Le Rectorat, où l'on se dit surpris des propos tenus par les élèves, explique avoir ouvert une enquête interne et doit rencontrer l'enseignante et la directrice de l'école avant de se prononcer, tout en rappelant que tout enseignant est tenu à un devoir de neutralité.