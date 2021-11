Val-d'Oise : le Conservatoire de Cergy ferme une semaine après le signalement de neuf cas de Covid

Ce n'est pas la première fois que le Conservatoire de Cergy ferme ses portes pour cause de Covid-19. Il avait déjà fermé au début de l'année 2021. Il l'a fait une nouvelle fois lundi dernier après le signalement de plusieurs cas de Covid-19. Neuf personnes, sept élèves et deux enseignants, sont touchées, précise, à France Bleu Paris, Dorothée Varin-Bréant, directrice de cabinet à la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

Une semaine de fermeture

Ce conservatoire, qui a un rayonnement régional et qui propose des cours de musique, mais aussi de théâtre et de danse, ne devrait pas rouvrir avant lundi prochain (6 décembre 2021). Cette fermeture touche 1.501 élèves âgés de 5 à 70 ans. Le conservatoire compte aussi 135 enseignants et 29 agents administratifs.

Comme cette situation s'est déjà produite, les enseignants sont "très réactifs" et des cours en distanciel sont mis en place, indique le conservatoire à France Bleu Paris.

La prolongation de la fermeture poserait de nombreux problèmes

Pour Ludovic Rucosa, le directeur des études au Conservatoire de Cergy-Pontoise, il ne faudrait pas que cette fermeture se prolonge au-delà d'une semaine, car la situation deviendrait alors très compliquée, dit-il à France Bleu Paris.

Pour la danse, les examens de juin 2021 avaient dû être repoussés et ils étaient prévus avant Noël. Si le conservatoire reste fermé trop longtemps, ces examens ne pourront pas avoir lieu et devront une nouvelle fois être reportés.

Cela perturbe le calendrier, mais aussi les élèves dont la motivation s'émousse un peu plus à chaque annulation, souligne le directeur.

Au conservatoire la saison artistique est chamboulée

Si les fermetures bousculent les cours, elles perturbent encore plus la saison artistique. Les auditions, les masters classes, les concerts, tout doit être reprogrammé en cas de fermeture.

De report en report, le calendrier de l'auditorium est de plus en plus difficile à gérer, explique Ludovic Rucosa.

Beaucoup de Valdoisiens ne sont toujours pas vaccinés

Le protocole pour le Conservatoire de Cergy, c'est une fermeture dès que six cas de Covid sont signalés. "Pas question de prendre le moindre risque", explique Dorothée Varin-Bréant, directrice de cabinet à la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

Le pourcentage de personnes vaccinées contre le Covid-19 n'est pas assez important dans le Val-d'Oise, souligne-t-elle. "Nous sommes très vigilants surtout avec l'arrivée de ce nouveau variant".

Elle indique aussi que mercredi 1er décembre, un centre de vaccination va ouvrir dans les locaux de l'ancienne patinoire de Cergy pour inciter la population à se faire vacciner.