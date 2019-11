"Certains arrivent complètement détruits" : une enseignante témoigne sur le harcèlement scolaire

Indre, France

700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire en France. Dans l'académie Orléans-Tours, on estime que 7% des collégiens sont touchés par ce phénomène. Un chiffre en léger recul grâce aux nombreuses actions de prévention. Malgré tout, certains enseignants font part des difficultés à repérer les situations. "Ça se passe de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus à l'intérieur de la cour de l'établissement ou juste devant", explique Coralie Raveau, du syndicat SNUEP dans l'Indre.

Pas assez de formation des enseignants face à ce problème ?

Elle enseigne au lycée professionnel Blaise Pascal, à Châteauroux. "On a souvent des jeunes qui ont subi du harcèlement avant et qui arrivent complètement détruits", témoigne Coralie Raveau. "Il faut les reconstruire mais ce n'est pas évident, ils n'ont plus aucune confiance en l'école", ajoute-t-elle. Les enseignants sont pourtant très vigilants. "C'est un vrai fléau et les enseignants sont là pour aider les élèves harcelés. Il faut qu'ils sachent qu'on est là pour les écouter. Il ne faut pas que ces élèves restent isolés", insiste José-Manuel Felix, de la CGT Educ'Action de l'Indre.

Pour Coralie Raveau, "on n'est pas suffisamment formé là-dessus. On est un peu dépourvu. On a des jeunes qui ne sont pas bien mais parfois, on a personne vers qui les envoyer. Des psychologues, il n'y en a pas tous les jours et pas dans tous les établissements. Ça pose aussi un problème", estime-t-elle.