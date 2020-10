"Certains parents d'élèves mettent la pression" témoigne une enseignante mayennaise

Dans une semaine, c'est la rentrée des classes. Une rentrée particulière après l'assassinat du professeur d'Histoire et Géographie, le 16 octobre dernier, à Conflans Saint-Honorine en région parisienne. Attentat commis par un individu qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, lors d'un cours sur la liberté d'expression. L'enquête a notamment révélé qu'un parent d'élève avait appelé à la vengeance contre Samuel Paty sur sa page Facebook. Une forme de pression aux conséquences dramatiques.

En Mayenne évidemment, pas d'affaire de cette ampleur, mais le corps enseignant s'interroge. Comment a-t-on pu en arriver là ? Plusieurs d'entre eux expliquent avoir déjà été confrontés à la pression de certains parents au sujet d'un cours qui ne leur avait pas plus. "Elle s'exerce de plusieurs façons : un rendez-vous avec le chef d'établissement ou le professeur principal, ou bien par mail, car on communique beaucoup de cette façon-là" explique cette enseignante d'un collège mayennais qui préfère rester anonyme. "Ils nous disent que l'approche d'un de nos cours ne leur a pas plus ou les a heurté. Et il y a souvent une réelle souffrance de leur part" explique cette professionnelle.

Les tensions avec les parents ne concernent pas que le thème de la religion. "Récemment, j'ai fait un cours de troisième en géographie sur les espaces productifs en travaillant sur l'augmentation des espaces productifs agricoles. On y parlait d'agro-écologie, de l'usage des produits chimiques. Et une famille m'a fait savoir qu'elle était profondément heurtée" poursuit l'enseignante qui précise que ces formes de pressions restent quand même à la marge.

La Fédération des Parents d'élèves est parfois saisie dans ce genre d'histoire. Le principe de coéducation doit être préserver selon son président en Mayenne, Bernard Bonneterre. Il appelle à des discussions sereines en cas de problèmes. "Il faut bien sûr écouter ses enfants, mais aussi aller voir le professeur pour faire la part des choses et mieux cerner la réalité de ce qui s'est passé" explique t-il. Important aussi : le soutien de la hiérarchie. Les chefs d'établissements sont souvent en première ligne.