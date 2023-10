"Certains testent en 6ème" : des collégiens de Valence-en-Poitou sensibilisés aux dangers de la drogue

Une scène pas banale ce mercredi 4 octobre dans la cour du collège André Brouillet de Valence-en-Poitou, dans le Sud Vienne. La gendarmerie a fait une démonstration de lutte contre le trafic de drogue avec un chien renifleur, qui a eu pour mission de retrouver le sac à dos où un échantillon de drogue venait d'être déposé. Une opération de "prévention et de sensibilisation", aux dangers de la drogue.

ⓘ Publicité

Sensibiliser avant qu'ils testent

Rassemblé en rond dans la cour, nombre d'élèves s'intéressent plus au chien renifleur qu'à la drogue. Félix et Emma, par exemple, assurent n'avoir jamais testé. "Je n'ai pas de personnes qui fument du cannabis ou prennent d'autres drogues. Et je pense qu'on est encore sous l'influence de nos parents qui nous disent que c'est mal", expliquent les deux élèves de troisième. Mais un jeune sur dix a déjà expérimenté le cannabis au collège, selon les dernières données du ministère de l'Education nationale. Alors mieux vaut en parler dès le plus jeune âge, assurent les gendarmes de la compagnie de Valence-en-Poitou, venus répondre aux questions des élèves.

Surtout que parfois, certains testent la drogue très tôt. "Des camarades de ma fille ont commencé en sixième", déplore Emilie, une maman d'élève. Pour la sensibiliser, elle préfère en parler librement avec elle : "Ils y sont confrontés de très bonne heure, donc autant leur parler sans leur interdire parce que ça peut être contre productif, mais en leur expliquant les conséquences."

D'ailleurs, les élèves du collège André Brouillet parlent également d'addiction avec leur professeur de SVT et l'infirmière de l'établissement. "Notre objectif n'est pas de faire de la morale, mais de les informer. Par exemple, j'aborde les conséquences des drogues sur le cerveau, le côté nocif du produit, les effets immédiats et ceux à plus long terme", explique l'enseignant François Guillard.