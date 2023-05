Ces élèves de Perpignan vont participer aux championnats de France d'échecs inter-écoles

En plus de 20 ans d'existence, jamais les championnats de France d'échecs des écoles n'avaient accueilli d'élèves des Pyrénées-Orientales. C'est dire la performance réalisée par l'équipe de l'école perpignanaise Jean-Jacques Rousseau, dans le quartier de la gare. Champions départementaux et académiques, ces sept garçons et trois filles se rendront au mois de juin prochain à Montmorot, dans le Jura, pour tenter de décrocher un titre national.

En attendant, les élèves préparent la compétition le plus sérieusement du monde. "Je m'entraîne quatre à cinq heures par jour, en résolvant des problèmes ou en révisant des ouvertures" explique Adam, 10 ans. "On est stressés mais aussi très impatients" détaille de son côté Joan qui espère "faire un bon tournoi". Djenys, élève de CM1, ambitionne lui de "ramener la coupe à la maison".

"Leur motivation est exceptionnelle"

Si ces enfants jouent aujourd'hui aux échecs à un tel niveau, c'est grâce à l'implication des Rois de La Têt. Le club d'échecs de Perpignan intervient depuis plusieurs années dans de nombreuses écoles et dans plusieurs collèges pour initier les élèves aux subtilités du jeu. C'est d'ailleurs le président de l'association Stéphane Laborde qui entraîne l'équipe de Jean-Jacques Rousseau : "Ils ont tous accroché de manière assez fulgurante et ils ont des capacités remarquables. Cette qualification est due à la fois à ces talents individuels très puissants mais aussi à l'implication de l'équipe enseignante, des familles et du club. Ils sont très enthousiastes, ils n'ont peur de rien. Leur motivation est exceptionnelle !"

Rendez-vous maintenant les 16, 17 et 18 juin prochain près de Lons-le-Saunier pour cette finale des championnats de France. C'est la ville de Perpignan qui finance le voyage.