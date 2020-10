Création de 100.000 services civiques : retour d'expérience de jeunes Valentinois

Une secrétaire d'État ce vendredi à Valence pour promouvoir le service civique accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Sarah El Haïri, chargée de la jeunesse et de l'engagement, a rencontré à la préfecture de la Drôme des jeunes en service. Elle promet 100.000 missions supplémentaires cette année pour un investissement de 363 millions d'euros.

Se conforter dans ses choix professionnels

Aujourd'hui, 144.000 jeunes exercent un service civique en France. C'est beaucoup mais l'État veut plus. Le chiffre va passer à 240.000 par an. Pour Sarah El Haïri, ces mois d'expérience dans les associations ou les collectivités publiques sont une belle porte d'entrée dans le monde professionnel. La secrétaire d'État veut d'ailleurs faire reconnaître les compétences par le biais de conventions passées avec les entreprises. Prochainement, le service civique permettra également aux étudiants d'obtenir des points supplémentaires dans leurs études.

Paul a 20 ans. Il vient de démarrer son service au diaconat protestant de Valence. Pour un peu plus de 500 euros par mois, cet ancien étudiant en Maths sup aide désormais les résidents du foyer Rochecolombe. "J'ai vite arrêté mes études parce que ça ne me plaisait pas, explique-t-il. J'ai voulu me lancer dans les métiers du social mais c'était trop tard pour avoir une formation Parcoursup".

Le jeune homme se tourne alors vers le service civique. Il ne regrette pas : "Ces trois semaines pour l'instant me confortent dans l'idée que j'ai envie de travailler dans le social". L'expérience d'Océane confirme aussi ses choix professionnels. La jeune femme de 23 ans exerce depuis le mois de juin un service civique à Valence Romans Agglomération, à la direction Action Culturelle et Patrimoine.

"Je travaille sur la manifestation Chemins de peintres qui permet d'élargir l'offre culturelle en milieu rural, raconte-t-elle. On m'a proposé ce service civique à la suite d'un stage et c'est une super expérience parce que je veux travailler dans le domaine de la culture plus tard. J'ai juste vu une opportunité incroyable pour enrichir mon expérience professionnelle".

Louis, 22 ans, chez Unicités, a fait une mission auprès des enfants. Le jeune homme a profité de sa réorientation d'études pour faire son service civique : "Ça nous permet de rentrer dans des milieux dans lesquels on était pas intégré avant. En travaillant avec les enfants, j'ai décidé de me tourner vers l'enseignement".