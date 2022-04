Chabeuil : parents d'élèves et professeurs mobilisés contre la baisse des moyens pour la rentrée 2022

A l'appel des fédérations de parents d'élèves FCPE et PEEP et du SNES-FSU 26, une cinquantaine de parents d'élèves et enseignants se sont mobilisés ce samedi 9 mars devant le collège Marc Seignobos à Chabeuil pour protester contre la baisse des moyens pour la rentrée 2022.