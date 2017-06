Canicule : les élèves du collège du Jardin des Plantes à Poitiers ont cours dehors

Le thermomètre s'affole au collège du Jardin des plantes à Poitiers (Vienne) ! Jusqu'à 36 degrés dans certaines salles de classe selon des professeurs. Pour faire face à cette chaleur, des élèves de cet établissement ont cours dehors.

On en a tous rêvé quand on était à l'école : avoir cours dehors ! C'est le cas pour certains avec cette canicule : au collège du Jardin des plantes à Poitiers dans la Vienne, les élèves ont cours... dans l'herbe ! Jusqu'à 36 degrés ce mercredi matin à 11 heures dans la classe de Michel Trougnou. Il est professeur de lettres classiques et secrétaire départemental du syndicat Force ouvrière (FO) des lycées et des collèges de la Vienne : "On survit en bricolant. Même si c'est de l'oral, même si on a pas de table, les élèves arrivent à suivre. Moi-même je suis allé faire classe sous le préau du moulin de Chasseigne."

C'était devenu totalement impossible de rester dans les salles de classe. Les gamins ne voulaient plus rentrer : ils avaient de peur de finir asphyxiés et étouffés" - Michel Trougnou, professeur de lettres classiques

Des élèves qui sont obligés de sortir pour aller s'arroser le visage, sortir dans les couloirs pour se rafraîchir... Les syndicalistes demandent des mesures depuis plusieurs années. Pour faire face à cette canicule, d'autres mesures sont prises. Les enfants n'auront par exemple par école ce jeudi après-midi au moment où le pic de chaleur est attendu dans les salles de classe du collège.

D'autres mesures à venir

Yannick Thévenet , le principal du collège, est conscient de cette situation : "Le conseil départemental est au courant. Ils étudient plusieurs solutions. La semaine prochaine, on aura des clims dans le salles du brevet des collèges. On pense aussi à installer des survitrages athermiques, des rideaux ou une casquette pour limiter l'impact du soleil sur la façade". Mais ce n'est pas si simple que cela, le collège est un bâtiment classé, situé dans une zone classée.