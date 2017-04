Challenge militaire à Metz : des centaines de lycéens se défient en treillis

Le 3ème régiment de hussard à Metz a organisé ce jeudi 6 avril un gigantesque rallye entre lycéens mosellans. Ils étaient près de 400 adolescents à s'affronter autour de diverses épreuves, comme le parcours du combattant ou la traction de véhicule. L'opération séduction a rencontré un franc succès.

Treillis, maquillage de camouflage et ration de combat... Le troisième régiment de hussard de Metz, à la caserne de Séré-les-Rivières, n'a pas lésiné sur l'organisation de ce gigantesque rallye. Parmi les diverses épreuves : la traction du véhicule ou encore le parcours du combattant.

En trois ans, la compétition a gagné en notoriété dans le département. Lors de la toute première édition, en 2014, il n'y avait que 150 participants. Ce jeudi 6 avril, près de 400 lycéens, venus d'une quinzaine d'établissements mosellans, se sont affrontés.

Opération séduction

L'idée est claire et assumée par le lieutenant-colonel Luc : montrer sous son plus beau jour le métier de soldat. "Le but c'est qu'ils s'amusent et qu'ils découvrent le milieu et les activités militaires". Sachant que tous ces lycéens se sont portés volontaires pour participer au rallye... et donc peuvent devenir des recrues potentielles. Une forme de publicité, en somme, même si le lieutenant-colonel ne veut pas employer ce mot.

L'armée de terre recrute des jeunes en permanence. Cette journée ne vise pas à recruter, puisque ces lycéens sont tous mineurs. Mais plutôt faire découvrir l'armée de terre et ses valeurs. Après, si dans deux ou trois ans, ça leur donne envie de s'orienter vers une carrière militaire : on en sera très heureux." Lieutenant-colonel Luc, organisateur du rallye.

En tout cas, l'opération séduction fonctionne très bien auprès des jeunes. Même s'ils ont rampé, couru et sauté toute la journée, ils sont ravis de se mettre dans la peau d'un soldat en caserne, le temps d'une journée. "D'habitude on les voit juste dans la rue mais on ne sait rien de leur métier", avoue cet élève du lycée Mangin de Sarrebourg. Le côté physique de la profession n'aura pas déplu, bien au contraire. Seules réticences ? Le contenu des rations de combat et la tartiflette en boîte.