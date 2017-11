Les élèves du lycée de Chamalières priés de rentrer chez eux pour cause d'une panne de chaudière !

Le système de chauffage de l'établissement ne fonctionne plus depuis lundi. En attendant sa réparation, les lycéens ont été invités à aller se mettre au chaud chez eux. Les cours ne reprendront que la semaine prochaine.

Le lycée polyvalent de Chamalières est un gros navire de l'éducation nationale dans l'académie de Clermont-Ferrand et depuis le début de la semaine, la coque navigue en eaux glacées. En cause, une panne de chaudière. Les cours ont été donnés ce lundi, mais le mercure est descendu trop bas dans les salles de classes pour continuer d'enseigner dans des conditions normales. Contactée par France Bleu Pays d'Auvergne, la direction du lycée de Chamalières, a d'abord "minimisé" le problème, avant de se résoudre à fermer l'établissement.

Reprise des cours lundi

Cette période hors-les-murs ne signifie pas pour autant que les vacances scolaires vont se prolonger, puisque les enseignants transmettre du travail à leurs élèves via internet et l'espace numérique dédié. Au total, un peu plus d'un millier d'élèves, dont 300 internes, et 135 enseignants sont concernés par cette fermeture temporaire. Le système de chauffage devrait être réparé avant la fin de la semaine, mais les cours ne reprendront que lundi. L'accueil à l'internat sera assuré à partir de 20 heures dimanche.