Chambéry : 25 écoles rouvrent lundi, tous les élèves ne feront pas leur rentrée

La mairie de Chambéry annonce ce vendredi que ce sont finalement 25 des 36 écoles de la ville qui ouvrent ce lundi 18 mai, mais tous les enfants ne pourront pas être accueillis. En tout, 609 enfants retourneront en classe ce lundi 18 mai à Chambéry sur les 4.700 scolarisés.

Dans certaines écoles, la priorité sera donnée à l'accueil des enfants dont les parents exercent un métier prioritaire (soignants, sécurité etc) et ceux dans l’impossibilité de télétravailler. Les activités périscolaires et la cantine ne seront pas assurées. Pour les enfants qui iront à l'école, un pique-nique devra être apporté de la maison au moins pour cette semaine du 18 mai.

Les autres écoles rouvrent le 25 mai dans les mêmes conditions.

Les écoles qui rouvrent ce lundi 18 mai

Maternelles :

Bellevue

Caffe

Jean-Jaurès

Biollay

J.Rostand

J.Prévert

Stade

Chambéry-le-Vieux

Chantemerle

Pommeraie

Grenouillière

Vert-Bois

Combes

Rebérioux

Elémentaires :

Bellevue