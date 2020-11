Savoie : hommage solennel rendu à Samuel Paty au collège Côte Rousse à Chambéry

"Aux instituteurs et institutrices, vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants." Ce lundi matin au collège Côte Rousse à Chambéry, c'est le directeur académique Eric Lavis qui s'est chargé de lire la lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès. Un discours prononcé dans la cour de l'établissement, devant les 520 collégiens, mais aussi devant les enseignants : "Cette lettre s'adresse également à eux" confie la principale de l'établissement qui a souhaité que ce moment soit partagé par tous.

C'est au tour du préfet de la Savoie, dans son habit républicain, de prononcer quelques mots. Pascal Bolot insiste sur le terme de "respect" puis invite les élèves à se positionner de façon quasi-militaire en signe de respect pour Samuel Paty, le professeur d'histoire-géo assassiné le 16 octobre dernier pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. Bras le long du corps, les jambes serrées, les yeux fermés : un silence de plomb et soixante secondes pour se souvenir du visage de l'instituteur.

Les 520 élèves du collège Côte Rousse dans la cour de l'établissement pour observer la minute de silence. © Radio France - Paul Tilliez

Un temps d"échange avec les élèves

Avant de descendre dans la cour, les élèves ont échangé avec leurs professeurs durant 1h30. Une enseignante d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique a notamment entendu un de ses élèves s'interroger : "C'est Charlie son prénom et Hebdo c'est son nom ?" en parlant de Samuel Paty, preuve que ce dialogue est important, notamment pour les jeunes collégiens, qui n'ont pas forcément l'occasion de discuter de ça chez eux.

Cette professeure a donc fait le choix, ce lundi matin, de montrer la une de Charlie Hebdo à sa classe : "Je n'ai pas choisi une couverture avec les caricatures incriminées, mais il y avait quand même écrit sur un bout de la page « c'est dur d'être aimé par des cons »". Elle est à l'aise pour parler de ce sujet avec ses élèves, mais ce n'est pas le cas de tous ces confrères. Elle souhaite maintenant que des formations sur la laïcité soient proposées à l'ensemble du corps enseignant, pour que tous puissent en parler devant leurs classes.