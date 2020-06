Chambéry : l'école Montessori ferme définitivement ses portes

La page se tourne pour l'école Montessori de Chambéry. Sept ans après sa création, l'école "Les Papillons" ferme définitivement ses portes mardi soir. La crise du Covid-19 a accentué les difficultés économiques de l'établissement qui s'autofinance à 100%. Un coup dur pour les parents.

Pas assez d'inscriptions en septembre

Cette année, une quarantaine d'enfants étaient scolarisés en maternelle et élémentaire dans cette école, qui ne bénéficie pas de contrat avec l'Etat, où la pédagogie repose en priorité sur l'éducation sensorielle. L'équilibre économique précaire n'a pas résisté à la crise sanitaire explique la fondatrice Frédérique Laforgue, "notre budget de 250.000 euros annuels est fragile depuis le début, mais la crise a accentué les problèmes. Ce sont les frais de scolarité des familles et les activités annexes qui financent l'école. Depuis mars, certaines familles ne peuvent plus payer et les ateliers et formations annulés représentent un manque à gagner important".

Résultat, un trou dans la caisse et seulement 30 inscriptions à 6.700 euros l'année pour septembre prochain. "Cela ne passe pas, le seuil de rentabilité de l'école est à 42 élèves" poursuit la directrice, "on en est très loin, il ne suffit pas qu'il y ait deux ou trois enfants qui arrivent pendant l'été". L'école emploie cinq salariés, qui vont être licenciés, et doit s'acquitter d'un loyer tous les mois, "les mêmes charges que pour une entreprise".

Des parents en colère

L'annonce de la fermeture, annoncée aux familles le 27 mai, a fait grincer des dents. "Il y a eu beaucoup de tristesse et de colère" reconnaît Oriane, qui représente les parents d'élèves, "on comprend la situation économique mais on ne comprend pas que l'on nous ait annoncé si tard. Pour certains enfants au profil particulier, retourner dans une école classique va être compliqué. On réfléchit avec des parents à essayer de monter une autre école, mais ça prend du temps".

Certains enfants pourraient être accueillis à l'école Montessori de Méry près d'Aix-les-Bains, qui elle bénéficie d'un contrat avec l'Etat, ce qui lui a permis de mieux passer la crise.