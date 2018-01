Chambéry, France

Ce n'est qu'une consultation des parents d'élèves mais la ville de Chambéry va s'appuyer dessus pour revenir à la semaine des quatre jours. Depuis trois ans, les 36 écoles de la ville vivaient au rythme des activités périscolaires et la semaine de quatre jours et demi. La consultation à laquelle ont répondu 51 % des parents indique que 61 % souhaitent le retour à la semaine de quatre jours.

Les enfants sont fatigués le jeudi soir et les familles ont du mal à s'organiser : tels sont les deux motifs qui seraient à l'origine du plébiscite par les familles du retour à la semaine de quatre jours. Mais tout n'est pas négatif souligne Muriel Jeandet, adjointe au maire de Chambéry aux affaires scolaires, la vie étudiante et l'éducation.

Les familles sont prêtes à sacrifier les activités qu'on met en place après l'école et sont favorables à un retour à quatre jours alors que les familles sont très très satisfaites des activités proposées, Muriel Jeandet, adjte au maire de Chambéry, aux affaires scolaires, la vie étudiante et l'éducation

Cette consultation met en avant que 68 % des familles "seraient prêtes à payer davantage que le tarif actuel" pour certains services comme la fermeture plus tardive de la garderie du soir, l'ouverture un quart d'heure plus tôt de la garderie du matin et l'augmentation du nombre d'ateliers "Découverte Ouverture Plaisir".

Ce questionnaire, il pousse un peu les gens à dire, oui, on veut qu'il y ait toujours des activités après l'école mais on est prêt à payer plus cher, Cécile, mère d'une fille de huit ans en primaire

La ville met en avant qu'avec le retour à la semaine de quatre jours, elle perdra le financement de l'État ( 141 000 euros), de la Caisse d'Allocations Familiales (414 000 euros) et que l'apport financier des familles représente aujourd'hui 150 000 euros alors que la mise en application de la réforme coûte 1,4 millions d'euros par an.

Place maintenant aux Conseils d'école qui vont débattre du sujet et donner leur avis. Le Conseil municipal de Chambéry votera l'organisation de la rentrée 2018 lors de sa séance du 24 janvier prochain. Et le Conseil départemental de l'Éducation nationale validera le choix des élus le 06 février prochain.