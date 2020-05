Chambéry ne rouvrira pas ses écoles avant le 18 mai

Les écoles publiques de Chambéry ne rouvriront pas avant le lundi 18 mai, et même là, seulement six seront en capacité d'accueillir des élèves.

Alors qu'on parle de déconfinement pour le 11 mai, voire de retour à l'école pour certains élèves dès le mardi 12 mai, la ville de Chambéry ne rouvrira pas ses écoles avant le lundi 18 mai.

Après une réunion de concertation avec l'Education nationale, les syndicats enseignants et les personnels territoriaux qui a eu lieu ce mercredi, il en ressort que seules six écoles sur 18 accueilleraient des enfants à partir du 18 mai. Il s'agit de trois maternelles et trois écoles élémentaires, mais leur nom n'a pas été confirmé. Selon nos informations, un maillage du territoire pourrait être effectué, pour qu'il y ait des établissements concernés autant à Chambéry-le-Haut qu'en centre-ville par exemple.

Pour l’instant, aucune information n’a été confirmée sur la tenue ou non de la cantine ou d'activités périscolaires. dans certaines écoles privées sous-contrat de la ville, des sandwichs seront préparés aux enfants présents. ils ne devront pas rentrer manger chez eux à la pause déjeûner.