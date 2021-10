Champignons : "Dangereux d'être trop sûr de soi et de croire tout connaitre !"

C'est l'automne et le retour des conditions météo favorable à la poussée des champignons ! L'occasion est belle d'aller parcourir les forets de nos deux départements à la recherche de ces petits trésors qui vont garnir nos casseroles et nos assiettes.

Généralement, quand on a un bon coin à champignons, on se le garde pour soi ! Ce n'est pas le cas des associations spécialisées qui proposent des balades accompagnées d'un mycologue. Les amateurs du groupement Mycologique et Botanique de Feurs avaient par exemple rendez-vous cette semaine sur les hauteurs du Forez, entre la Chapelle en Lafaye et La Chaulme. Veste bien fermée, nous suivons Martine Régé-Jianas, mycologue, qui n'hésite pas à cueillir les champignons pour se les mettre sous le nez. "Parce que les odeurs sont très importantes. Là il fait très froid ce matin et c'est difficile à percevoir mais c'est un réflexe car l'odeur est le petit indice déclencheur qui va orienter la détermination" explique-t-elle.

"Un peu d'ail, un peu de persil. C'est le bonheur !"

Des conseils qui séduisent Odile pour sa 2e sortie aux champignons qui apprécie "les explications avec la loupe, pour voir toutes ces choses que nous, nous ne voyons pas à l'œil nu". Tout le monde se retrouve ensuite et la mycologue identifie les champignons tandis qu'Alain se projette déjà vers la fin de journée : "Après les avoir nettoyé délicatement, on va pouvoir les poêler en ajoutant un peu d'ail, un peu de persil. C'est le bonheur !"

Un conseil de base ?

Vous allez peut-être vous balader ce weekend pour remplir votre panier. Il y a naturellement les bons et les mauvais champignons. La mycologue Martine Régé-Jianas a-t-elle un conseil de base pour reconnaitre les champignons qu'on va pouvoir manger ? "Non ! Malheureusement ce n'est pas si simple et il faut apprendre à les reconnaitre, au moins par genre. C'est une science qui demande beaucoup de travail et de temps ! C'est dangereux si on est trop sûr de soi. Si on croit connaitre c'est plus dangereux que si on sait qu'on ne sait pas !"