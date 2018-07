Certains parents d'élèves de Chanceaux-sur-Choisille redoutent de ne pas avoir de place à la rentrée en accueil périscolaire. Le maire estime qu'il est trop tôt pour parler de refus et attend l'été pour statuer en fonction du nombre d'inscriptions.

Chanceaux-sur-Choisille, France

Plusieurs parents d'élèves de Chanceaux-sur-Choisille se sont rassemblés ce mardi à 18h30 devant la mairie pour s'assurer qu'ils auront bien une place en accueil périscolaire. Les parents estiment qu'ils sont dans une situation inconfortable, et dénoncent un manque de places récurent. Ils estiment que la mairie doit proposer une solution pour tous les parents et que personne ne doit rester sans accueil. Les dossiers sont déposés en ce moment, et les places seront attribués cet été.

Le maire Patrick Deletang est venu à la rencontre des parents mardi pour rassurer. Il a prévu de faire un point de la situation le 17 juillet à 18h. Selon lui, il est trop tôt pour parler de refus éventuels tant qu'on ne connait pas le nombre final d'inscriptions.