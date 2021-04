Changement de rythme pour les écoliers de Tulle à la rentrée de septembre

A partir de septembre, il n'y aura plus d'école du tout le mercredi à Tulle (illustration)

L'école le mercredi matin, c'est fini pour les enfants de Tulle. Le rythme de 4 jours et demi, défendu par le maire Bernard Combes et sa majorité, était contesté par les enseignants. Et la consultation menée par la ville auprès des familles leur a donné raison. A la rentrée de septembre, les écoliers rejoindront la cadence majoritaire de 4 jours hebdomadaires.

La consultation a été un succès : 81% des familles ont répondu, et 6 sur 10 se disaient favorable à un changement. Il a donc été voté au conseil municipal de ce mardi 13 avril, par 7 voix contre 3 seulement, le maire et 22 autres élus s'étant abstenus. Un système d'accueil des enfants le mercredi matin devrait toutefois être prévu : la municipalité s'y était engagée dès le lancement du questionnaire.