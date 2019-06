Charente : l'école 42 de Xavier Niel débarque à Angoulême

Rio, Sao Paulo, Jakarta, Yerevan et Angoulême, quel point commun ? L'école 42! Cette école différente se développe partout dans le monde et en France. Elle ouvrira un campus à Angoulême à l'automne 2020, si tout se passe bien. Au campus Image, elle va investir un bâtiment de plus de 1 300m2.

Angoulême, France

L'école 42 va poser ses ordinateurs à Angoulême vers l'automne 2020. Cette école, créée par Xavier Niel, propose une formation en informatique (codage, développement, intelligence artificielle...) innovante : pas de cours, que des projets, pas de professeur, mais du travail en groupe, une progression par niveau comme un jeu vidéo. Le lieu d'installation est déjà connu : c'est au campus Image, dans un bâtiment de près de 1 300 m2 qui sera entièrement rénové. Dès la première année, l'école espère avoir 150 étudiants, avant d'augmenter leur nombre progressivement.

Un écosystème porteur

Pour Sophie Viger, la directrice de l'école 42 à Paris, il y a un écosystème porteur pour une école d'informatique en Charente, notamment en lien avec l'image. " On privilégie l'installation, non pas dans une métropole ou une grande ville, mais dans un écosystème qui fait sens", assure-t-elle. Et de poursuivre : " Angoulême est un pôle très important d'enseignement, de découverte et d'innovation sur l'image. C'était tout à fait naturel de voir un campus 42 implanté dans ce pôle, car on sait qu'il va y avoir de l'émulation, de la mixité entre nos étudiants et puis les étudiants des autres écoles qui travaillent autour de tout ce qui est réalité virtuelle, 3D animées... Mixer ça avec de l'intelligence artificielle et d'autres techniques informatiques, ça permettra de faire émerger de l'innovation et des nouveaux projets."

Un besoin important de développeur dans la région

Si l'école 42 s'installe en Charente, c'est aussi qu'il y a un vrai besoin de codeur ou développeur informatique. "Sur le territoire, il y a un manque de développeur", appuie Sophie Viger. Elle a déjà des contacts avec des entreprises qui seraient intéressées pour mettre en place des projets avec cette nouvelle école angoumoisine. Le groupe de l'école 42 voit dans cette installation son intérêt. "Ça va permettre d'avoir un pôle un peu R&D lié à l'image et à l’informatique", continue-t-elle. Ce qui est plutôt positif pour le réseau d'école 42 qui est en train de se créer à travers le monde.