Charente : la fermeture de l'école, une "petite mort" pour le village de Chadurie

Pas moins de 10 écoles charentaises fermeront définitivement leurs portes dans quelques jours. Elles ne rouvriront pas à la rentrée prochaine. C'est le cas de trois d'entre elles au sein de la Communauté de communes de Lavallettes-Tude-Dronne au sud d'Angoulême.

ⓘ Publicité

A Chadurie, petite village de 500 habitants, l'école va disparaître après plus de 120 ans d'existence. L'Education Nationale a tout d'abord décidé de supprimer un poste sur les deux d'institutrices avant que la Communauté de commune ne décide carrément de fermer l'école faute de moyens. Le maire, Jean-Michel Arvoir, n'arrive toujours pas à se remettre de cette décision : "Je ressens un gros mécontentement et même de la colère aujourd'hui. Ils ont pris cette décision dans notre dos et sans aucune concertation. Le résultat, c'est qu'il n'y aura plus beaucoup de vie à Chadurie sans son école. On entendra plus le bruit des enfants et ça va être très triste. On est en train de finir la désertification de nos communes. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire venir des jeunes couples. On ne s'y attendait vraiment pas !"

Des effectifs pourtant stables

Christine, une habitante, a connu les murs de cette ancienne ferme devenue une école comme ses parents et ses enfants : "C'est brutal, c'est incompréhensible. On est révolté, très révolté même. C'est une petite mort pour le village." Cette fois-ci, la commune n'a pas réussi à sauver son école devant les autorités comme il y a une dizaine d'années. Et Jean-Michel Arvoir regrette à ce sujet le manque de mobilisation des parents d'élèves : "On a été obligé de les pousser pour qu'ils viennent avec nous afin de faire bloc. Ils sont venus une soirée pour manifester mais c'était trop tard à mon sens. Il fallait s'y prendre autrement et beaucoup plus tôt".

L'école de Chadurie va fermer ses portes. © Radio France - Clément Carpentier

Si l'école est passée d'une cinquantaine à une trentaine d'élèves ces dernières décennies, les effectifs ne bougeaient plus récemment. Elle accueille cette année 27 enfants repartis en deux classes de la grande section au CM2. A la rentrée, il va donc falloir se rabattre sur d'autres établissements pour Gilles, un parent d'élève, et il s'en inquiète : "On va repartir sur des grosses structures. Par exemple, là ils sont six en CP et à la rentrée ils seront 24 dans sa nouvelle école. Je me pose de vrais questions sur l'apprentissage notamment de la lecture, de l'écriture et des mathématiques."

Une école Montessori à la place ?

Pour Christine, les conséquences vont bien au-delà des portes de l'école : "C'est de la vie en mois, des fêtes en moins, plus de loto, plus de kermesse, des emplois aussi en moins. Bref, c'est la vie qui meurt !" Malgré cette fermeture, l'école de Chadurie pourrait tout de même rouvrir dans les prochains mois puisque la commune a récemment été contacté pour un projet d'école Montessori. Une réunion entre toutes les parties doit avoir lieu le 10 juillet prochain. Pour rappel, ce sont six écoles dans ce secteur de la Charente qui fermeront d'ici la rentrée 2025.