Charente : les grandes vacances des écoles rurales

La Péruse, Charente, France

A l'école maternelle de Suris, ils sont peu nombreux à jouer dans la cour de récréation. Les effectifs ne cessent de baisser depuis plusieurs années, et aucune arrivée nouvelle. Idem à La Péruse et Saint Quentin. Du coup, le syndicat intercommunal a été dissous.

La cour de récréation de l'école maternelle de Suris © Radio France - Pierre MARSAT

On pense bien sûr à la chanson de Gauvain Sers "Les oubliés" pour parler des écoles de villages. Que vont faire ces enfants à la rentrée ? Pour la plupart, aller à Roumazières, à quelques kilomètres de là. C'est le cas d'Axel, 7 ans, et son père, Daniel Roquet s'y prépare mentalement.

Axel et son papa © Radio France - Pierre MARSAT

Coup de chance : le centre social de la nouvelle commune "Terres de Haute Charente", autour de Roumazières, a besoin de place. 70 enfants vont venir s'amuser en Juillet et en Août, puis tous les mercredis à partir de la rentrée. C'est peut-être une nouvelle vie pour l'école de La Péruse. En Charente, il faut aussi citer la fermeture des écoles de Voulgézac et de Plassac-Rouffiac et, en Charente-Maritime, les fermetures d'une école à Saintes, à Saint-Georges-de-Didonne, et à Thézac.

La rue des écoles à Suris devra bientôt être rebaptisée © Radio France - Pierre MARSAT

