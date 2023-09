Charente-Maritime : après le séisme, les écoliers de La Laigne font leur rentrée

La rentrée est toujours un moment particulier pour les élèves mais elle l'est encore plus pour ceux de La Laigne, en Charente-Maritime. L'école est fermée car le bâtiment est fragilisé depuis le passage du séisme d'une magnitude comprise entre 5,3 et 5,8 sur l'échelle de Richter, le 16 juin dernier. La classe a lieu dans des salles spécialement aménagées dans la mairie de la commune, au moins jusqu'aux vacances de la Toussaint. L'école déménagera ensuite dans des mobile-home qui seront installés sur le terrain de l'ancienne station service de La Laigne.

Un mur entier de l'école est soutenu par des étais. © Radio France - Louise Buyens

La classe des CP a été installée dans une salle de la mairie. © Radio France - Louise Buyens

Le chantier est en cours pour installer des mobile-home pour accueillir les sinistrés et l'école. © Radio France - Louise Buyens

Classes et cantine délocalisées

La cantine est également délocalisée de Cram-Chaban, où les élèves de La Laigne allaient manger avant le séisme, à La Grève-sur-Mignon, où mangeront désormais les 152 élèves du groupement scolaire de La Laigne, Cram-Chaban et La Grève-sur-Mignon.

Concernant le transport scolaire, les cars circulent normalement et empruntent le même chemin que d'habitude avec les mêmes horaires.

Entre impatience et inquiétude

La garderie sera installée à Cram-Chaban, cela va forcément demander d'adapter l'organisation des familles, dont celle de Stéphanie. Son fils entre en CE1, il a hâte de reprendre l'école et de retrouver ses copains. Sa maman appréhende un peu plus : "Je suis un peu anxieuse de voir comment ça va se passer mais je suis sûre que quand j'irai le chercher ce soir, il dira que ça s'est bien passé et on sera rassurés", témoigne Stéphanie.

Michelle est soulagée de voir la rentrée arriver. Sa maison est située juste à côté de l'école et l'ambiance ville fantôme pendant l'été lui donnait un peu le cafard. "J'aimais bien avoir tous ces petits bambins avec le bruit de l'école et des récréations, ça créée une vie dans un village", assure-t-elle.