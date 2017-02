VIDÉO - Des collégiens de Châtelaillon-Plage sont entrés en contact avec Thomas Pesquet

Moment inoubliable ce lundi après-midi pour des élèves du collège André-Malraux de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime) : à 15 heures, ils ont pu entrer en contact avec le spationaute français Thomas Pesquet, à bord de la station spatiale internationale, ISS.

Vingt élèves du collège André-Malraux de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime) ont eu la chance de pouvoir entrer en contact avec Thomas Pesquet ce lundi après-midi. Le spationaute français est en mission à bord de la station spatiale internationale, ISS, depuis le 17 novembre dernier.

En son et en image depuis l'espace

Pendant sept minutes, pas plus pas moins, ces collégiens en classe de 5e, 4e, et 3e ont pu lui poser 19 questions. Ces questions ont été choisies et préparées par les élèves et leurs professeurs puis transmises à Thomas Pesquet. Parmi elles : "Le temps passe-t-il plus ou moins vite dans l'espace que sur terre ?", Comment évoluent vos plantations : la laitue est-elle orange, verte ou rose ?" ou encore "Est-ce que l'on peut attraper des maladies en apesanteur ?"

Les collégiens ont pu parler au spationaute... mais aussi le voir ! Et c'est une grande première en France : ils ont pu avoir accès à une connexion image. Le collège fait partie des 20 établissements sélectionnés dans le pays parmi une centaine de dossiers.