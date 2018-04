De jeunes autistes bientôt formés aux métiers du numérique. Ce sera à la fin du mois, à l'IME de St-Georges-des-Coteaux, près de Saintes. Et c'est un jeune adulte, lui-même autiste, qui animera l'atelier. C'est une première en Nouvelle-Aquitaine.

Saint-Georges-des-Coteaux, France

L'institut médico-éducatif (IME) de St-Georges-des-Coteaux est le premier de la région Nouvelle Aquitaine à proposer une formation à de jeunes autistes autour du numérique. Dans cet établissement, qui accueille 53 élèves âgés de 12 à 20 ans, qui présentent des troubles mentaux légers, les autistes n'avaient jusqu'à présent pas droit de cité.

"L'autisme, c'est un trouble neuro-comportemental, qui se traduit par des difficultés à communiquer, des difficultés dans les interactions sociales" explique Véronique Menard, la directrice de l'IME. C'est ce qui rend dit-elle, leur intégration dans des programmes traditionnels un peu compliquée.

Véronique Menard a donc souhaité ouvrir les portes de son établissement à de jeunes autistes qui présentent selon elle des prédispositions pour travailler dans le secteur du numérique, pour archiver des documents ou encore faire de l'infographie : "ils ont des particularités visuelles qui peuvent les rendre très performants" raconte la directrice.

Yann Animateur de l' atelier nuémrique dédié aux jeunes autistes © Radio France - Catherine Berchadsky

Mais le "plus" de cette formation qui s'apprête à accueillir ses deux premiers élèves à la fin du mois d'avril, c'est que l'atelier numérique sera animé par un jeune adulte, lui même autiste. Yann a 33 ans. Il travaille à l'ESAT (établissement et service d'aide par le travail) Messidor de Rochefort, et viendra deux fois par semaine à l'IME pour encadrer 4 à 6 adolescents autistes.

Yann a déja une bonne expérience, grâce à des techniques qu'il a acquises dans l' ESAT Messidor. Quand on le voit assis derrière son clavier, on comprend très vite qu'il maîtrise l'outil informatique. Le jeune professeur sera quoiqu'il en soit sous l' autorité d' un éducateur spécialisé , qui supervisera l'atelier. Il est actuellement en cours de recrutement. Ce sera aussi l'occasion pour Yann de prouver qu'il est apte à postuler demain pour un emploi d'infographiste ou d'archiviste numérique en milieu ordinaire.

Le kakémono réalisé par Yann © Radio France - Catherine Berchadsky

Cette nouvelle formation devrait coûter près de 52 000 euros par an , l'ARS, prendra à sa charge le poste d'éducateur spécialisé,mais il faut encore trouver de l'argent pour les ordinateurs et autres matériels, alors l' IME lance une collecte, via une plateforme participative ouverte jusqu'au 27 avril. Pour donner il faut se rendre su WWW.ulule.com/numstado