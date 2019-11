Charente-Maritime : une plateforme pour aider les collégiens de 3ème à trouver leur stage en un clic

Trouver son stage d'observation de 3ème peut parfois devenir un parcours du combattant. Pour faciliter la démarche, le département de la Charente-Maritime vient de mettre en place une plateforme en ligne.

Expérimentée pour 3 ans, elle est destinée aux 7 000 collégiens scolarisés en classe de 3ème dans le département. Une démarche déjà existante dans d'autres départements, dans l'Essonne, les Pays de Loire et en Gironde notamment.

La plateforme du département de la Charente-Maritime regroupe actuellement jusqu'à 200 offres de stage en milieu professionnel sur tout le territoire. Depuis l'ouverture du site, le 4 novembre dernier, il comptabilise plus de 2 800 visites. 16 offres ont déjà été pourvues.

Ce sont 16 collégiens qui, dans les prochains mois, passeront 3 à 5 jours aux côtés de menuisiers à Gémozac, d'animateurs à la mairie de Saint Rogatien. ou encore d'éducateurs canins à Saintes. Des métiers variés, beaucoup plus variés que ceux auxquels se confrontent habituellement les adolescents, constate Annick Baillou, directrice académique de Charente-Maritime.

Jusqu'ici, beaucoup d'entre eux effectuaient un stage dont ils n'avaient pas vraiment envie, regrette-t-elle. "Ils regardent généralement ce qui se trouve à côté de chez eux : le commerçant du coin, une petite entreprise que connaissent leurs parents... Et quelques fois, il n'y a rien."

Ce qui n'empêche pas les collégiens d'effectuer ce stage - obligatoire -, rassure Annick Baillou. Elle assure que, chaque année, tous trouvent une entreprise pour les accueillir. Mais ces entreprises sont parfois prises de court et ne savent pas comment les occuper pendant ces quelques jours.

Avec cette plateforme, les entreprises se portent elles-mêmes candidates. Elles publient des annonces parce qu'elles sont volontaires et prennent donc le temps de réfléchir à comment former ces stagiaires de façon à pouvoir susciter des vocations ou au contraire, s'assurer que le métier n'est pas fait pour eux.

Dans les deux cas, ce site internet a pour objectif de responsabiliser les collégiens. Annick Baillou souhaite les rendre "plus autonomes" et surtout "responsables de leurs choix."

Avec cette plateforme, les collégiens choisissent leur lieu de stage. Ils ne pourront plus dire "on m'a envoyé en stage dans cette entreprise et ça ne s'est pas bien passé". Là, ils deviennent acteurs de leur parcours scolaire et de leur formation.