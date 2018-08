Sept semaines après l'orage de grêle qui a pulvérisé le village de Saint-Sornin près de La Rochefoucauld en Charente, la rentrée scolaire se fera, la semaine prochaine, dans des locaux provisoires. L'ancienne école et sa cour sont impraticables. 72 enfants seront accueillis dans des préfabriqués.

Saint-Sornin, Charente, France

C'est la communauté de communes de La Rochefoucauld - Seuil du Périgord qui a permis d'installer ces bâtiments provisoires, transformés en salles de classe. Ils accueilleront 72 enfants, de la maternelle au CE1, venus de toutes les communes du Rassemblement Pédagogique (Saint-Sornin, Vilhonneur, Rancogne, et Vouthon). Pour les CE2 et les CM1 et CM2, il faudra aller à l'école dans la commune voisine de Vouthon.

Les bâtiments préfabriqués installés derrière l'ancienne école © Radio France - Pierre MARSAT

Dans un premier temps, après l'orage de grêle du 4 juillet, les services départementaux de l'Education Nationale en Charente avaient envisagé d'envoyer les enfants de Saint-Sornin à Montbron ou à La Rochefoucauld. La communauté de communes a tout fait pour permettre aux élèves de rester dans leur village.

L'intérieur d'un préfabriqué transformé en salle de classe © Radio France - Pierre MARSAT

La solution des préfabriqués ne peut être que provisoire. Très vite, il va falloir réfléchir à l'avenir de l'école de Saint-Sornin.

Jean-Marc Brouillet, président de la communauté de communes, devant les préfabriqués © Radio France - Pierre MARSAT

Le Recteur de Poitiers et la directrice de l'Education Nationale en Charente se rendront sur place, à Saint-Sornin, vendredi en début d'après-midi.

La cour de l'ancienne école de Saint-Sornin © Radio France - Pierre MARSAT

