Chartres-de-Bretagne : Loan, 6 ans, se prépare pour la première fois à une rentrée masquée

Pour cette rentrée des vacances de la Toussaint, le masque est devenu obligatoire à partir de 6 ans. Les élèves, dès la classe de CP, devront donc s'habituer à le porter. À la veille de la rentrée, Loan, 6 ans, se prépare pour sa première rentrée masquée. Il est le dernier de cette famille originaire de Chartres-de-Bretagne.

Le masque sera, à mon avis, beaucoup sous son menton, ou il le touchera...ça va être compliqué"

Dans le cartable déjà bien rempli de Loan pour la rentrée, des trousses, des cahiers, des pochettes. "Qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute et qu'on n'a pas mis encore ?", lui demande Mélanie, sa maman. Réponse immédiate : "Des masques !". Le garçon de 6 ans n'a pas encore choisi s'il préférait les masques jetables ou le masque en tissu pour la rentrée. A la différence de ses deux grands-frères, il n'a pas encore eu d'occasion de porter le masque. "Je le mets, comme ça... pfff, il est dur à mettre", lâche Loan, en pleine séance d'essayage.

Mélanie doute que le port du masque à l'école primaire soit respecté dès la rentrée, à commencer par son fils. "Il sera, à mon avis, beaucoup sous son menton, ou il mettra continuellement ses mains dessus, le toucher, ça va être un peu compliqué !" La mère de famille a trouvé un élastique intégré au cartable pour attacher deux masques pour la rentrée.

Je préfère voir mes copains sans masque..."

Loan avait pris pour habitude de narguer ses deux grands-frères qui, eux, étaient obligés de sortir masqués. La semaine dernière, ses parents lui annoncé la triste nouvelle. "On a simplement dit que le président avait pris cette décision, se souvient Loezig, son papa. On lui a expliqué qu'on avait pas le choix et qu'il était grand maintenant, qu'il était un peu considéré comme les autres" Résigné, le garçon de 6 ans appréhende tout de même son retour en CP. "Je n'aime pas le masque car j'ai peur qu'il s'envole quand je vais courir et parce que j'aime bien voir mes copains sans masque..."

Il peut néanmoins compter sur les conseils avisés de son grand-frère, Joshua, 11 ans, qui rencontre lui-même, quelques difficultés. "Quand on court, on doit l'enlever toutes les 30 secondes pour respirer. Quand j'allais prendre le bus, parfois j'oubliais mon masque donc je revenais en courant à la maison... mais je n'ai jamais loupé mon bus !"