Chat GPT : comment l'intelligence artificielle peut-elle être utilisée en classe ?

France Bleu Bourgogne : Mickaël Bertrand, Chat GPT, vous avez choisi d'en parler en premier à vos élèves. Pour quelles raisons ?

Mickaël Bertrand. Parce que d'une part, je suis effectivement formateur sur sur des questions numériques, des questions de nouvelles technologies, donc toujours à l'affût des nouveautés. Et là, clairement, on s'est très très vite rendu compte qu'on avait affaire à un outil qui allait plaire à nos élèves, qui allait être utilisé par nos élèves très rapidement. Et à mon sens, il était important tout de suite que ce soit un enseignant qui leur en parle et qui tout de suite leur explique quelles sont ses potentialités, mais quelles sont aussi ses limites.

Utiliser GPT aujourd'hui pour un élève, c'est considéré comme de la triche ou pas ?

Alors c'est considéré comme de la triche si c'est fait en classe alors que l'enseignant l'a interdit. Sinon, si cet outil est utilisé à la maison et utilisé dans une salle d'étude, c'est en fait utiliser un outil à disposition de tous comme n'importe quel autre outil. On a pendant longtemps parlé de Wikipedia, on a parlé d'un moteur de recherche, tout simplement. C'est un nouvel outil et il va falloir maintenant que l'on fasse avec l'existence de ce nouvel outil.

Donc ok pour utiliser GPT à la maison pour les devoirs à la maison mais pas lors des examens ?

Pas lors des examens. Par contre, on commence à réfléchir éventuellement à l'utilisation en classe mais avec une utilisation encadrée par les enseignants.

Justement, comment vous comptez vous en servir en cours ?

Alors il y a beaucoup, beaucoup d'utilisations possibles. Tout d'abord, il est intéressant de se dire que cet outil n'est pas uniquement à la disposition des élèves. Pour les enseignants, ça peut être aussi un outil très intéressant pour faciliter leur travail. En fait, comme dans chaque métier, c'est un outil qui va nous permettre de nous assister dans des tâches considérées comme rébarbatives, répétitives, corriger les copies, par exemple. Chaque GPT, désormais, a une capacité d'analyse assez intéressante qui nous permettent d'envisager de l'utiliser comme un assistant, pour créer des exercices, aussi. On parle beaucoup de différenciation aujourd'hui en pédagogie : préparer un exercice pour nos élèves et dire à chaque GPT de l'adapter pour des élèves dyslexiques, pour des élèves allophones, c'est quelque chose qui, aujourd'hui commence à montrer des résultats intéressants dans Chat GPT. Alors ensuite, pour les élèves, on a aussi cette capacité d'assistants qui est très intéressante. Et c'est là où peut être on a une dissension avec nos élèves. C'est à dire que nous, on considère que ça doit être un outil qui vient aider les élèves à trouver des plans, trouver des arguments. Nos élèves ont pour le moment un peu tendance à l'utiliser comme un outil magique et donc ils ont tendance à recopier la question que l'enseignant va leur transmettre et ensuite à recopier la réponse de la question. Alors qu'évidemment la réponse qui est formatée par chaque GPT, c'est une réponse qui est faite pour satisfaire un petit peu tout le monde. Donc elle est très condensée. Elle est organisée selon un format relativement rapide qui ne répond pas aux exigences de l'argumentation, aux exigences académiques.

Mais comment réagissent vos collègues, les autres enseignants à l'arrivée de cet outil numérique ?

On a un petit peu toutes les réactions. On a des collègues, Il faut être clair qui, pour le moment, n'en ont pas entendu parler. D'autres sont clairement réfractaires, mais ce sont souvent des collègues qui sont réfractaires au numérique de manière générale et avec des arguments qu'il faut entendre et qui sont parfois intéressants. Et puis ensuite, on a des collègues qui qui commencent à réfléchir aux usages. On a notamment un collègue qui s'appelle Yann Houri, qui est directeur de l'innovation pédagogique au lycée français de Hong-Kong, qui travaille sur ces questions depuis trois mois et multiplie aujourd'hui les exemples d'usages intéressants pour tous les collègues dans plusieurs disciplines. Donc, on a vraiment un panel qui est assez représentatif de la société, ce qui est normal.

Certains élèves disent, Chat GPT va nous rendre "cons". Qu'est ce que vous en pensez ?

Alors, vous l'avez dit, je suis prof d'histoire, donc je ne vais pas m'empêcher de faire une référence historique. Je vais vous renvoyer à une citation de Michel de Montaigne que tout le monde connaît : Mieux vaut tête bien faite que tête bien pleine. Souvent, on a tendance à considérer que cette phrase, elle est pour les élèves. Ça ne sert à rien d'apprendre des choses par cœur. Il vaut mieux essayer de réfléchir. En fait, quand Michel de Montaigne écrit ça, il l'écrit pas du tout pour les élèves, il s'agit d'un conseil à destination des parents pour les aider à choisir un bon enseignant. Et en fait, quand Michel de Montaigne écrit ça à la fin du XVIᵉ siècle, il l'écrit quelques décennies après l'invention du livre. Et ce que nous dit Michel de Montaigne, c'est que, finalement, l'invention du livre nous nous invite à changer la façon dont nous éduquons les enfants, parce qu'il ne s'agit plus désormais de tout centrer sur la mémorisation, mais de nous recentrer sur de nouvelles compétences liées à l'argumentation et à la réflexion. C'est la même chose aujourd'hui avec GPT.