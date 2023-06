Chat GPT : pour réviser leur bac, des lycéens de la Mayenne utilisent l'intelligence artificielle

Dans une semaine, les lycéens ont leur épreuves de philosophie. Le grand oral aura lieu du lundi 19 au vendredi 30 juin 2023. À Laval, ils sont nombreux à préparer ces épreuves grâce au robot conversationnel Chat GPT. Ce site internet, développé par l'entreprise Open AI, permet d'avoir une conversation écrite et de demander par exemple une dissertation, un calcul, ou de faire un devoir maison notamment. Tout ça en quelques secondes.

"Il m'aide à rédiger et à synthétiser, il est très bon pour ça"

Au groupe de soutien scolaire Domicours Capaceo de Laval, le rythme est intense. Les élève révisent leur épreuves, mais avec une particularité : l'intelligence artificielle comme appui. Dans cette classe composée de quatre élèves, on ne peut pas le louper. Au milieu de la classe, un immense écran interactif avec le logiciel Chat GPT.

Gabin est en terminale. Il prépare son grand oral grâce à ce robot. "Donc la y'a un écran tactile en face de moi. Je suis très poli, donc j'écris toujours, bonjour Chat GPT" explique-t-il avec un grand sourire. "Là je lui écris : peux-tu me faire un plan pour un grand oral de SES de terminale ? Là, j'appuie sur entrée et là, du coup, il dit bonjour, bien sûr. Voici un plan détaillé pour le grand oral de SES."

Son camarade Pablo, lui aussi en terminale, est un adepte du logiciel. Il l'utilise régulièrement. Ça lui a aussi facilité la préparation de son grand oral de mathématiques. "Je lui ai donné plein d'informations. Il m'a aidé à rédiger, synthétiser et sur ça, il est très, très bon. J'avais par exemple une idée de ce que je devais utiliser comme outil mathématique, mais je ne savais pas comment les utiliser sur un cas concret dans la réalité. Et lui m'a donné l'exemple de la Tour de la terreur à Disneyland pour une chute libre. C'est lui qui a trouvé ça, je n'y aurais pas pensé personnellement."

Un bête recopiage ?

Face à cet usage, leur professeur Christelle Bourny, a décidé d'accepter de travailler avec Chat GPT tout en faisant de la prévention. "On essaie de leur montrer l'intérêt de l'utiliser comme un outil et pas comme quelque chose à recopier bêtement. En fait, de toute façon, qu'on le veuille ou non ils vont quand même l'utiliser, donc autant leur montrer les dangers et la meilleure façon de l'utiliser."

Dans cette classe, au total, trois élèves sur quatre se servent de GPT pour préparer leur bac. C'est devenu un réflexe presque systématique pour certains.

"Je vérifie mes sources avec Chat GPT pour mon Grand Oral"

À la bibliothèque Albert Legendre à Laval, deux lycéennes de L'IMAC sont en pleine révisions. Manon, 17 ans est plongée dans son manuel de philosophie, fiches de révisions multicolores éparpillées partout sur la table. Elle n'est pas du genre à utiliser de l'intelligence artificielle pour réviser.

"Je n'ai pas été habituée a utiliser Chat GPT. Personnellement, j'en ai pas besoin. Je préfère faire de moi même. Je pense qu'il y a déjà j'ai plein de choses sur Internet pour avoir des fiches de révisions déjà synthétisées. L'école c'est pour travailler de bas, pas pour utiliser un logiciel."

Manon et Gaëlle révisent l'épreuve de philosophie à la bibliothèque Albert Legendre, sans Chat GPT © Radio France - Océane Zitouni

"Non à l'intelligence artificielle"

En revanche sa camarade Gaëlle âgée de 18 ans assise juste en face d'elle, n'est pas du même avis. Elle a déjà eu recours à l'intelligence artificielle, notamment pour une épreuve du bac. "C'est surtout pour mon Grand Oral que je m'en sers. Je m'appuie sur des documents sur Internet. Sauf que des fois, c'est des choses un peu pointues et pour vérifier mes sources, je pose des questions à Chat GPT."

Malgré ça, Gaëlle reste méfiante dans son usage. Elle est consciente des risques : "Je ne pense pas qu'il faut se baser que sur Chat GPT. Ce n'est pas fiable à 100 %. L'intelligence artificielle c'est pas pour réviser. Je ne vois pas en quoi un robot nous aiderait à apprendre." Et pourtant, dans sa classe, de nombreux élèves utilisent régulièrement Chat GPT, à tel point que des affiches "Non à l'intelligence artificielle" sont placardées dans le CDI de son lycée.