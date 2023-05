Châteauneuf-sur-Loire : les enseignants du collège Joudiou mobilisés contre des fermetures de classes

Le collège Jean Joudiou de Châteauneuf-sur-Loire est un établissement qui fait rarement parler de lui. Mais, ce jeudi 04 mai, il est dans l'actualité à travers la grève d'une trentaine d'enseignants sur 40. Ils ont débuté la matinée par un rassemblement devant les portes du collège ( avec quelques parents). Ils ont ensuite rejoint Orléans pour se retrouver devant la Direction Académique du Loiret, rue Eugène Vignat. " On a appris en mars dernier que le collège allait perdre 3 classes et depuis la colère monte. Là, on l'affiche clairement" confie un professeur d'EPS.

Classes surchargées = conditions de travail dégradées

Le collège Jean Joudiou compte un peu + de 700 éléves répartis sur 27 classes ( + 2 classes Ulis). " Si on perd 3 classes à la rentrée prochaine, ce sera forcément des classes plus chargées" détaille Gwanaëlle Garcia, professeur de SVT et déléguée syndicale. "Ca va devenir compliqué pédagogiquement pour suivre tous les élèves sachant que le nombre d'élèves en difficulté augmente. On a aussi un collège vieillissant avec des classes de cours qui ne sont plus aux normes. Par exemple en sciences, on ne casera pas tous les élèves".

Arrivée des enseignants de Châteauneuf-sur-Loire devant la Direction Académique à Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

" On n'a pas envie d'une génération d'élèves sacrifiée"

L'Education Nationale fait elle un bilan purement comptable : l'établissement va perdre des effectifs l'an prochain et donc il perd des classes. " A Châteauneuf, on a la chance justement d'avoir des dispositifs pour suivre au mieux les éleves, pour dédoubler les classes dans certaines matières. Aujourd'hui, la direction académique nous propose seulement de rogner sur ces dispositifs pour sauver au mieux une classe" déplore Denis, professeur de physique. Sa collège d'Espagnol Anaïs va même plus loin. "On a une génération d'élèves qui a connu la Covid, qui connait aujourd'hui la crise et là, on n'a pas envie de voir une génération sacrifiée parce que nos enseignements ne sont pas à la hauteur."

Une délégation d'enseignants du collège Joudiou a été reçue à la direction académique. Cette dernière a promis le déblocage de 17 heures de cours supplémentaires à la rentrée prochaine. Mais, ca reste insuffisant pour ouvrir une classe.