Châteauroux : de futurs médecins face aux lycéens

Châteauroux, France

"La médecine, pour moi, c'était un rêve d'enfant", "J'ai toujours voulu être soit médecin, soit prof", c'est comme ça que Belkacem et Zaïr, internes à l'hôpital de Châteauroux, se présentent devant les lycéens inscrits dans le dispositif Ambition Paces. Mis en place à la rentrée de septembre, il a pour but d'inciter les jeunes de la région Centre, et notamment du Berry, à se lancer dans des études de médecine. Ce mercredi après-midi, le programme c'est donc une rencontre avec deux futurs médecins.

Le mental, la clé pour réussir

En racontant leur parcours, les deux jeunes hommes insistent sur la charge de travail qu'il faut fournir pour réussir dans ce cursus. Selon Belkacem, "il faut avoir la niaque, être organisé, rigoureux". Zaïr lui, raconte qu'il passait neuf heures par jour à travailler au cours de sa première année : "Je me disais, ce matin faut que je bosse deux heures. Quand j'avais fait deux heures, je pensais que si je m'arrêtais là d'autres étaient en train de continuer et qu'ils prendraient ma place". Le mental, c'est la clé, selon lui : "il ne faut pas penser que c'est réservé à des QI comme celui d'Einstein, il faut surtout avoir un bon mental, un état d'esprit de combattant".

Un discours motivant

Face à eux, les élèves de terminale inscrits dans Ambition Paces aux lycées Pierre et Marie Curie et Jean Giraudoux écoutent attentivement. Ils s'attendaient à ce type de discours : "On sait que c'est dur, on verra par nous-mêmes" dit Eva. "J'ai du mal à me projeter, reconnaît Charlotte. On nous dit que les études de médecine sont difficiles, mais l'intervention de cet après-midi nous conforte dans l'idée que si on travaille, on peut y arriver". "Justement, ça motive, ce sont des études intéressantes" dit de son côté Théo, qui hésite entre la carrière de cardiologue et celle de médecin du sport. Il faut dire que depuis septembre, ces jeunes ont déjà appris pas mal de choses sur les études de médecine : initiation à la prise de notes, présentation de la fac de Tours, entraînement au QCM etc...

Une solution contre les déserts médicaux ?

Combien iront au bout du cursus ? Et combien reviendront s'installer en Berry ? C'est toute la question. Belkacem, ancien élève de Pierre et Marie Curie, né à Châteauroux, s'appuie sur son expérience personnelle pour tenter de convaincre : "A 18 ans, j'étais comme vous, je ne rêvais que d'une chose : m'éloigner d'ici. Depuis, j'ai vécu dans différents pays, différentes villes, j'ai gagné en maturité et je me rends compte qu'on est vraiment bien à Châteauroux". Il rappelle aussi la situation du département de l'Indre, véritable désert médical : "20.000 patients sans médecin, ça fait réfléchir. Entre internes, on se demande souvent comment faire pour que les urgences soient moins bondées. Plus de médecins généralistes ce serait déjà une chose. Quand on fait des gardes et qu'on voit des patients attendre six heures pour une simple gastro... Je parle souvent des qualités humaines qu'il faut pour être médecin, je ne peux pas ne pas être affecté par cette situation". A la fin de ses études, comme Zaïr, Belkacem envisage d'ouvrir un cabinet à Châteauroux.