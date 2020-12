Châteauroux : des parents manifestent pour garder le droit de faire "l'école à la maison"

"On apprend en vivant" "Je veux choisir" "Je ne suis jamais allé à l'école", voilà quelques slogans brandis par une quarantaine de parents réunis place de la République à Châteauroux. L'école de leurs enfants, c'est à la maison. Ils sont vent debout contre une des mesure-phares du projet de loi "confortant le respect de la République". Elle restreint la possibilité d'enseigner à ses enfants, à domicile.

L'article 21 du projet de loi propose de restreindre la possibilité d'avoir recours à l'instruction en famille. Aujourd'hui une déclaration en mairie suffit pour retirer son enfant des bancs de l'école. Mais le nouveau texte prévoit que l'instruction d'un enfant en famille devient l'exception. Elle sera soumise à autorisation et accordée uniquement pour un motif médical ou matériel ou en cas de situation particulière de l'enfant : pratique sportive ou artistique de haut niveau, problème de santé, itinérance ...

Incompréhension des parents

"On est absolument pas d'accord avec le fait qu'une liberté pourrait être autorisée ou pas", regrette Pélagie Demorge. Elle a appelé les parents de l'Indre qui enseignent à la maison à venir manifester. Son fils devrait être en moyenne section, mais elle et son mari on décidé de ne pas l'envoyer à l'école : "A deux ans et demi il disait déjà son premier mot, il sait très bien compter. On s'est dit qu'il allait s'ennuyer". Pélagie est partisane d'un école taillée sur mesure aux besoins de son enfant. "Réveiller un enfant le matin c'est terrible. Le plus important c'est de répondre à ses besoin. Dans une classe où il y a 30 enfants, c'est compliqué qu'un adulte y arrive tout seul. Il est épanoui, n'a pas peur des autres.

Les trois enfants de Gwenaëlle Guilbault étudient à la maison après de mauvaises expériences à l'école de leur village de l'Indre. "Ca ne se passait pas très bien pour ma grande. Elle était très stressée, très anxieuse. Des troubles de l'apprentissage se sont rajoutés par dessus." Dyslexie, dysorthographie ... des handicaps héréditaires. "C'est un choix de vie qu'on avait envie d'essayer : respecter leur rythme de vie, leur rythme d'apprentissage, de pouvoir se lever, dormir, manger quand elles ont envie.", ajoute-t-elle.

Rétropédalage du gouvernement

Lors de son discours des Mureaux début octobre, Emmanuel Macron annonçait une quasi-interdiction de l'instruction en famille. Une volonté tempérée par un avis du Conseil d'Etat. "Il n'est pas établi, en particulier, que les motifs des parents relèveraient de manière significative d'une volonté de séparatisme social ou d'une contestation des valeurs de la République. (...) Dans ces conditions, le passage d'un régime de liberté encadrée et contrôlée à un régime d'interdiction de paraît pas suffisamment justifié et proportionné", affirme la juridiction. Le gouvernement a donc revu sa copie.

"Cette correction c'est la porte de secours qu'ils essaient de nous proposer. Être soumis à autorisation tous les ans, ça veut dire être remis en question tous les ans, au bout d'un moment ça risque de s'éteindre complètement", conclut Gwenaëlle. En France 62 000 élèves sont concernés par l'instruction à domicile.