Châteauroux : des stages de remise à niveau avant la rentrée à l'école du Grand Poirier

Châteauroux, France

La rentrée, c'est lundi prochain, mais certains élèves sont déjà retour dans les classes. Ils suivent des stages de remise à niveau. À l'école élémentaire du Grand Poirier, à Châteauroux, un petit groupe de 6 élèves qui s'apprêtent à entrer en CM2 planche en ce moment sur quelques règles de français, et de mathématiques.

Un accompagnement personnalisé

Ces stages de remise à niveau s'adressent aux élèves en difficulté. Ce sont souvent les professeurs qui les suivent tout au long de l'année qui leur suggèrent ces ateliers. Des ateliers en petit groupes, qui permettent d'apprendre et de réviser de manière un peu différente."Ça nous permet d'avoir des entrées pédagogiques complètement différentes : par le jeu, on utilise également des tablettes (...) On est surtout dans l'échange, dans l'écoute. On quand même un rapport privilégié." explique Sandra Cauquil, enseignante, qui assure une partie de ces stages.

Redonner confiance

Autre objectif de ces stages de remise à niveau : redonner confiance à l'élève. "On a des élèves qui arrivent en début de semaine qui sont un peu timides, qui ne sont pas très à l'aise parce qu'ils sont en difficulté en classe (...) et c'est vrai que là, ils sont entre eux, on les rassure, on les réconcilie un peu avec tout ça. Alors ça n'est pas magique non plus, mais on voit qu'ils prennent quand même confiance en eux" constate Maëlle, qui supervise également ces stages de remise à niveau à l'école du Grand Poirier.