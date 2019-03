Châteauroux : l'Ecocampus ouvre ses portes ce samedi 2 mars

Châteauroux, France

Les lycéens qui se posent des questions sur leur avenir, qui se demandent quelles études choisir après le bac peuvent profiter de la journée portes ouvertes de l'Ecocampus ce samedi 2 mars. De 9 heures à 17 heures, plusieurs sites sont ouverts.

Les jeunes et leurs familles pourront découvrir de nombreuses formations grâce aux enseignants et aux étudiants sur place, celles de la CCI Indre Campus Centre, du CES (Centre d'Etudes Supérieures), du CESI (Centre d'Etudes Supérieures Industrielles), du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers), de l'ESPE (l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education), de l'HEI (Hautes Etudes d'Ingénieur), de l'IUT de l'Indre (à Châteauroux et à Issoudun) entre autres...

Des formations liées à l'environnement

Le Centre d'Etudes Supérieures de Châteauroux présentera ses licences de droit, d'histoire, de langue étrangère appliquée (anglais, espagnol, chinois) et également, une licence professionnelle "Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours gestion de l’eau et développement de ses territoires". Une formation rare en région en Centre-Val de Loire.