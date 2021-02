Châteauroux : la secrétaire d'État Nathalie Élimas vient lancer lundi le dispositif "Cités éducatives"

Après la visite de Jean Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale le 14 Janvier, Châteauroux devrait acceuillir lundi prochain 8 février, la secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire. Selon les informations recueillies par France Bleu Berry, Nathalie Élimas, doit se rendre dans deux établissements classés en REP +, zone d'éducation prioritaire, le collège Rosa Parks et l'école Michelet, confirmant une information de la Nouvelle République.

A l'occasion d'un Comité interministériel des Villes qui s'est tenu le 29 janvier dernierà Grigny, le gouvernement a dévoilé la liste des 46 nouveaux territoires qui intègrent la démarche des "Cités éducatives" et cette fois-ci Châteauroux fait partie des territoires retenus. Dans la région, la candidature de Joué-lès-Tours, en Indre-et-Loire, a également été validée."Les Cités éducatives visent à intensifier les prises en charge éducatives des enfants et des jeunes, de la naissance à l’insertion professionnelle, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire" comme le précise le site dédié à ce label, lequel permet l'obtention de moyens humains et financiers supplémentaires.