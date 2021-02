Châteauroux labellisée Cité éducative : des fonds en plus pour les quartiers d'éducation prioritaire

Après deux ministres de poids, Jean-Michel Blanquer et Eric Dupont-Moretti, c'est une personnalité plus discrète, Nathalie Elimas, qui était en visite à Châteauroux ce lundi. La secrétaire d'Etat chargée de l'Education prioritaire s'est d'abord arrêtée à l'école Michelet, dans deux classes de CP/CE1 dédoublées. Toujours quartier St-Jean, elle a ensuite rencontré la dizaine d'élèves du groupe de cordée de la réussite du collège Rosa Parks.

126 territoires, 117 millions d'euros

Le label Cité éducative, que Châteauroux vient d'obtenir, vient s'ajouter à ces dispositifs d'aide déjà existants. "C'est en plus, explique la ministre, l'idée étant de développer des projets qui accompagnent l'élève dans le temps de l'école et en dehors". Un peu plus de 120 territoires ont été labellisés dans toute la France, ils auront à se partager une enveloppe de 117 millions d'euros sur trois ans. On saura qui touche quoi lorsque les projets, affinés, auront été sélectionnés par le ministère.

La visite ministérielle s'est poursuivie au collège Rosa Parks © Radio France - Sarah Tuchscherer

Des petits-déjeuners à l'école ?

Pour le principal du collège Rosa Parks, Grégory Doussot, il faudrait développer une aide à la recherche de stages de 3e. La même personne pourrait aussi s'occuper des jobs d'été des jeunes. Le maire, Gil Avérous, y est aussi allé de sa suggestion, lors de cette visite ministérielle, en suggérant de mettre en place une distribution de petits-déjeuners gratuits à l'école. Banco, a répondu Nathalie Elimas. La mesure pourrait être lancée à la rentrée prochaine.