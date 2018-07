Châteauroux, France

Ils étaient une trentaine lundi matin devant l'inspection académique de l'Indre à Châteauroux, une trentaine d'enseignants du collège Lafayette à manifester contre la décision de supprimer une classe à la rentrée prochaine. L'établissement qui accueille les enfants des quartiers Touvent, Grands Champs ainsi que ceux d'Arthon et Velles devrait compter, selon les grévistes, environ 500 élèves en septembre, pour un total de 17 classes, soit une de moins que cette année.

Une perspective qui inquiète Sarah Labbé, professeur de lettres modernes : « avoir une classe à trente, ça n’est plus le même travail, notamment en français, où l’on travaille beaucoup à l’oral. Il est nécessaire d’avoir des petits groupes ». Rien à ses yeux ne permet d'expliquer cette réduction de moyens : « On recrute avec des niveaux sociaux hétérogènes et puis nous avons des élèves qui arrivent en cours d’année, en particulier des élèves du foyer de l’enfance avec des situations sociales qui ne sont pas évidentes à gérer. Les enfants de Lafayette ne sont pas des privilégiés ».

Une décision justifiée selon l'inspection académique

Le directeur académique de l'Indre, Pierre-François Gachet, estime à 26 par classe le nombre d'élèves attendus l'an prochain en sixième à Lafayette. Il reconnaît le caractère « désagréable » que peut avoir une suppression de classe, mais explique : « Tous les ans, nous sommes obligés de procéder à un certain nombre d’ajustements. Au point où nous en sommes, il y a effectivement trois collèges dans lesquels une classe va être fermée, ou pas ouverte et trois, peut-être quatre, dans lesquels l’arrivée des effectifs est telle que nous sommes dans l’obligation d’ouvrir une classe de plus ». Il rappelle également que hors zone d'éducation prioritaire, ce n'est qu'au-delà du seuil de 29 élèves en 6e et en 3e, 30 en 5e et en 4e, qu'est envisagée l'ouverture d'une classe supplémentaire. Pierre-François Gachet recevra ce mardi une délégation du collège Lafayette.